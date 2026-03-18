Paketi pomoći stigli u ruke onih kojima je najpotrebnije: Sinj pokazuje kako se brine za svoje građane

U gradskoj vijećnici Grada Sinja održan je redoviti mjesečni sastanak u sklopu projekta „Zaželi dobro“ (SF.3.4.11.01.0123), koji Grad Sinj provodi u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. Sastanak je bio prilika za pregled dosadašnjih aktivnosti, razmjenu iskustava te planiranje daljnjih koraka u provedbi projekta.

U sklopu redovitih aktivnosti, korisnicima je izvršena i podjela paketa higijenskih potrepština za mjesec ožujak, čime se dodatno doprinosi poboljšanju njihovih životnih uvjeta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, Projekt trenutno zapošljava 35 osoba koje svakodnevno pružaju usluge potpore i pomoći za ukupno 212 korisnika. Riječ je o osobama starijima od 65 godina te osobama s utvrđenim trećim ili četvrtim stupnjem invaliditeta starijima od 18 godina, kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu.

Inače, projekt „Zaželi dobro“ provodi se u razdoblju od 14. ožujka 2024. do 14. siječnja 2027. godine, u ukupnom trajanju od 34 mjeseca. Njegova ukupna vrijednost iznosi 1.470.000,00 eura. Glavni cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života starijih osoba i osoba s invaliditetom, pružajući im kontinuiranu podršku te sprječavajući njihovu institucionalizaciju.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus.