Paketi pomoći stigli u ruke onih kojima je najpotrebnije: Sinj pokazuje kako se brine za svoje građane

U gradskoj vijećnici Grada Sinja održan je redoviti mjesečni sastanak u sklopu projekta „Zaželi dobro“ (SF.3.4.11.01.0123), koji Grad Sinj provodi u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. Sastanak je bio prilika za pregled dosadašnjih aktivnosti, razmjenu iskustava te planiranje daljnjih koraka u provedbi projekta.
U sklopu redovitih aktivnosti, korisnicima je izvršena i podjela paketa higijenskih potrepština za mjesec ožujak, čime se dodatno doprinosi poboljšanju njihovih životnih uvjeta.
Podsjetimo, Projekt trenutno zapošljava 35 osoba koje svakodnevno pružaju usluge potpore i pomoći za ukupno 212 korisnika. Riječ je o osobama starijima od 65 godina te osobama s utvrđenim trećim ili četvrtim stupnjem invaliditeta starijima od 18 godina, kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu.
Inače, projekt „Zaželi dobro“ provodi se u razdoblju od 14. ožujka 2024. do 14. siječnja 2027. godine, u ukupnom trajanju od 34 mjeseca. Njegova ukupna vrijednost iznosi 1.470.000,00 eura. Glavni cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života starijih osoba i osoba s invaliditetom, pružajući im kontinuiranu podršku te sprječavajući njihovu institucionalizaciju.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus.