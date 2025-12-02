Paketi izgledali kao božićni pokloni, a unutra 11 kilograma marihuane

Umaška policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjim slovenskim državljaninom i utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Provodeći pojačani nadzor i kompenzacijske mjere, policijski službenici su 29. studenoga oko 19 sati na naplatnim kućicama autoceste A9 nedaleko Umaga zaustavili i kontrolirali automobil, slovenskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 20-godišnji slovenski državljanin, dok se u svojstvu putnika u automobilu nalazio 22-godišnji slovenski državljanin.

Iz automobila se osjetio specifičan i intenzivan miris marihuane te su policijski službenici temeljem sudskog naloga obavili pretragu i u prtljažniku automobila pronašli dva zamotana paketa, a u svakom paketu se nalazilo po pet manjih pakovanja sa sadržajem marihuane, ukupne bruto težine 11.328 grama.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da droga pripada 20-godišnjem vozaču te da je namijenjena daljnjoj preprodaji. Osumnjičeni je 30. studenoga u večernjim satima priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a kaznena prijava podnosi se nadležnom državnom odvjetništvu.

Budući da je kod 22-godišnjeg suputnika pronađeno 4.6 grama marihuane za vlastite potrebe, policija ga je prekršajno kaznila sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.