Padali rekordi u Makarskoj: Održana Ho Ho Ho utrka, evo tko je bio najbrži

Ivan Dračar i Uroš Gutić u muškoj, te i Lorena Manđeralo i sestre Nikolina Šustić Stanković i Nataša Šustić u ženskoj konkurenciji, pobjednici su prvog izdanja “Adventske utrke Ho Ho Ho Makarska 2025” održane danas u gradu podno Biokova.

Na objema utrkama kojima je organizator bio Grad Makarska, prijavilo se više od 400 sudionika iz 7 zemalja, što je izvrsna brojka s obzirom na činjenicu da se radi o premijernom izdanju. Svi sudionici su u svojim startnim paketima dobili, između ostaloga, i prigodne majice i kapice, što je dodatno pridonijelo atraktivnosti utrke i za same trkačice i trkače ali i Makarane i njihove goste koji su u velikom broju pratili što se događalo ovog toplog prosinačkog jutra u njihovom gradu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U utrci na 5 kilometara prvi je kroz cilj prošao Uroš Gutić, državni prvak i reprezentativac Bosne i Hercegovine kojemu je za tu dionicu trebalo samo 15:57.06. Drugi je bio Ante Živković (16:25.81), a treći Ante Pokrajčić (16:30.48). Kod djevojaka, Lorena Manđeralo je istu dionicu kao prvoplasirana istrčala za 21:15.70, druga je bila Radmila Maksimović (21:32.09), a treća Lana Manđeralo (21:45.05).

Višestruke državne prvakinje i osvajačice brojnih domaćih i inozemnih utrka, sestre Nikolina Šustić Stanković i Nataša Šustić tradicionalno već zajedno su u cilj ušle kao najbrže na dvostruko dužoj dionici (39:17.60), dok je trećeplasirana bila BiH prvakinja Dijana Manđeralo (41:43.75). Najbrži trkač na 10 kilometara bio je višestruki hrvatski prvak Ivan Dračar (31:57.51), drugoplasirani je bio naš proslavljeni triatlonac Andrej Vištica (34:03.13), a nakon njega je u cilj kao trećeplasirani ušao Marko Prlić (34:34.82).

Nakon utrke su svi sudionici preselili na Kačićev trg gdje su se u adventskoj atmosferi nastavili zabavljati na pasta partyju u okviru kojeg je na glavnoj pozornici upriličena i svečanost dodjele nagrada najboljima. Nagrade su u nazočnosti velikog broja sudionika pobjednicima uručili zamjenica gradonačelnika Antonia Radić Brkan, pročelnica Upravnog odjela za javne potrebe i društvene djelatnosti Marina Puharić te direktor utrke Toni Neveščanin.