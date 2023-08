PA OVO JE NEVJEROJATNO Pogledajte što je more izbacilo u Komiži: "Na otoku praktički da i nema..."

More u Komiži u srijedu ujutro je na obalu izbacilo - kravu.

Čitateljica N1 poslala je nekoliko snimaka na kojima se vidi krava na plaži.

Nadležne službe izvukle su tijelo krave i prevezle ga dalje kamionom. Sinoć je, podsjetimo, Komižu zahvatio jak jugozapadni vjetar, tzv. garbinada.

"Lešina je skinuta prije 15-ak minuta, skinulo ju je komunalno društvo grada Visa te će oni dalje postupati", kazali su iz Grada Komiže za N1.

Na upit o tome kako je govedo uopće dospjelo u ovo područje, iz Grada pretpostavljaju da je nevrijeme vjerojatno donijelo tijelo krave.

"Moglo je od bilo kuda, ovih dana je bio strašan garbin u Komiži. On donese svašta. Tu nitko nema domaće životinje, na otoku imaju možda dvije krave, a možda ni toliko. Teško da je to životinja s otoka, vjerojatno ju je more donijelo odnekud", rekli su za N1 iz Grada i dodali:

"Komiži ne smeta bura, ali kad je garbin, more ulazi i u kuće i valovi idu prema mjestu. Na otoku praktički da i nema domaćih životinja tako da tko zna otkud je more donijelo tu životinju".

