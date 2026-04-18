Iznenadna smrt glumice potresla javnost, umrla nakon misteriozne nesreće

Tragičan događaj potresao je francusku filmsku scenu, a vijest o smrti potvrdile su njezine kćeri. Glumica je nekoliko dana provela u induciranoj komi nakon nesreće koja se dogodila tijekom plivanja, piše tportal.

Farès je pronađena na dnu bazena u privatnom sportskom kompleksu u Parizu, gdje je redovito trenirala. Svjedoci su je izvukli iz vode, a hitne službe pokušale su je reanimirati prije nego što je prevezena u bolnicu.

Liječnici su je potom stavili u induciranu komu, no nekoliko dana kasnije preminula je od posljedica nesreće, najvjerojatnije povezane sa srčanim problemima, o kojima je ranije javno govorila.

Karijera obilježena velikim ulogama

Rođena u Marakešu 1968., Farès je karijeru gradila u Francuskoj, a širu je publiku osvojila početkom 2000-ih ulogom u filmu 'Les Rivières pourpres'.

Tijekom karijere nastupala je u brojnim filmovima i serijama, balansirajući između francuske i međunarodne produkcije. Nakon pauze posvećene obitelji, vratila se glumi te je planirala i redateljski debi.

Oproštaj obitelji

Njezine kćeri u emotivnoj su poruci poručile kako je 'Francuska izgubila veliku umjetnicu, a one prije svega majku'. Smrt glumice izazvala je brojne reakcije kolega i publike, koji je pamte po snažnoj prisutnosti na ekranu.

Njezina iznenadna smrt podsjetila je i na rizike koje mogu nositi i naizgled sigurne aktivnosti poput plivanja, osobito u slučaju zdravstvenih tegoba.