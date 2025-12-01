Close Menu

Pa gdje joj je pamet? Mlada 'dama' opet sjela za volan unatoč kaznama: Završila je iza rešetaka

Riječ je o 38-godišnjakinji

Policijski službenici policijske postaje Metković su Općinskom sudu u Metkoviću predložili zadržavanje u zatvoru u trajanju od pet dana i kaznu zatvora u trajanju od 90 dana, te novčanu kaznu od 20 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 18 mjeseci za 38-godišnju vozačicu.

Radi se o vozačici koja je prethodno više puta sankcionirana zbog počinjenih prometnih prekršaja i koja je 29. studenoga, u večernjim satima, zaustavljena tijekom prometne kontrole u Metkoviću.

Upravljala je osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka, a prometnom kontrolom je utvrđeno kako vozilom upravlja unatoč činjenici da joj je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Osim toga, kod sebe nije imala identifikacijske isprave, a i odbila je testiranje na droge.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozačica je uhićena i, uz optužni prijedlog, odvedena na Općinski sud u Metkoviću koji je donio odluku da se pušta na slobodu i postupak nastavlja redovnim putem.  

 

