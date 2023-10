OZLJEDA SE POGORŠALA? Petković opet završio u Beogradu

Hrvatska od 20:45 gostuje kod Walesa u osmom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Wales trenutno zaostaje tri boda za Hrvatskom, koja je druga u svojoj skupini iza Turske. U ovaj meč Hrvatska ulazi nakon poraza 1:0 u Osijeku od Turske. Izbornik Zlatko Dalić večeras ne može računati na Brunu Petkovića, koji je protiv Turske igrao zadnjih pola sata.

Dinamov centarfor igrao je načet ozljedom, što se i vidjelo na terenu. Petković je, tvrdi Dalić, rekao da može igrati. Nakon poraza od Turske Dalić je priznao: "Nije spreman. Poštujem njegovu želju, iznenadio me i svaka mu čast. Bespotrebno ga trošim, nema smisla. Žao mi je što sam ga uopće uveo."

Petković opet otišao u Beograd

Petković je pušten kući, no umjesto u Zagreb, opet je otišao u Beograd kod poznate beogradske liječnice Marijane Kovačević, što bi moglo značiti da se njegovo stanje pogoršalo. Petković je i prije tjedan dana bio u Beogradu kako bi ubrzao svoj oporavak, no to mu nije previše pomoglo.

Kovačević je poznata po tome da sportaše u svojoj klinici liječi alternativnim metodama koje uključuju kremu od kobilje posteljice. Kovačević nema medicinsko obrazovanje zbog čega je često na meti kritika, ali sportašima to ne smeta, piše Index.

U 15-ak godina prakse u njezinoj ordinaciji bili su Luka Modrić, Diego Costa, Robin van Persie, Frank Lampard, Wayne Rooney, pa čak i Cristiano Ronaldo, a početkom godine spasila je Novaka Đokovića i spremila ga za Australian Open, koji je i osvojio. Bila je i dio njegova tima u Melbourneu.

Petković bi se u ponedjeljak trebao pojaviti na Dinamovom treningu, gdje će se utvrditi u kakvom je stanju. Podsjetimo, Petković je krajem rujna ozlijedio zadnju ložu te nakon toga propustio važne Dinamove utakmice protiv Hajduka i Ballkanija.