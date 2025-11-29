Ozlijeđeno troje djece u eksploziji kod Novog Vinodolskog

Nekoliko djece ozlijeđeno je u subotu poslijepodne na području Novog Vidnodolskog u eksploziji zasad nepoznate naprave

Prema neslužbenim informacijama, ranjeno je troje djece, piše portal Burin. Djeca su prevezena u riječki KBC, a prema prvim informacijama ozljede ne bi trebale biti ozbiljnije.

Nesreća se dogodila oko 15 sati, a odmah su obaviještene sve žurne službe, uključujući Hitnu pomoć i policiju. Eksplozija se dogodila na otvorenom prostoru, a policija navodi da je došlo do aktiviranja zasad nepoznate naprave.

U tijeku je očevid kojim bi policija trebala utvrditi sve okolnosti događaja, uključujući i to o kakvoj je napravi riječ.

Kako se radi o dijelu dana u kojem brzo pada mrak, izvori bliski policiji navode da bi se očevid mogao nastaviti i sutra ujutro.