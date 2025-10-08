Oženio se Ivan Zak

Naš poznati pjevač Ivan Zak ovog vikenda izrekao je sudbonosno ''da''.

Zak je pred oltar odveo samozatajnu Slovenku s kojom je već neko vrijeme, prenosi Jaska online.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Da se poznati pjevač oženio, mnogima je iznenađenje jer prije toga s javnošću nije dijelio detalje o ljubavnom životu.

Kako piše Jaska online, na vjenčanju je bilo stotinjak ljudi.

''Svatovi su viđeni rano poslijepodne kod Ivanove kuće u jaskanskom naselju Gornji Desinec, a detalji o cijelom događaju čuvani su u tajnosti, uostalom kao i sama informacija o vjenčanju. Nakon crkvenog obreda stotinjak gostiju je na večeri u sali na jednom luksuznom imanju na području Novog Zagreba'', piše u opisu.

Hrvatski pjevač Ivan Zak, pravim imenom Ivan Volarić, jedan je od najpoznatijih i omiljenih izvođača domaće pop i pop-folk scene. Rođen je 26. travnja 1979. godine u Zagrebu, a glazbom se počeo baviti već kao dijete.

Već s 14 godina osnovao je svoj prvi bend, a od tada do danas njegova glazbena priča razvija se u pravom ritmu. Tijekom karijere nastupao je na brojnim glazbenim festivalima, među kojima se ističu Dora 2002., Hrvatski radijski festival i Hercegovački radijski festival, što mu je otvorilo vrata prema široj publici.