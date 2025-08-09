Close Menu

Ovoliko koraka je dosta da budete fit

Ako vas pametni sat ili aplikacija na mobitelu opterećuje ciljem od 10.000 koraka dnevno, stiže olakšanje

Ako vas pametni sat ili aplikacija na mobitelu opterećuje ciljem od 10.000 koraka dnevno, stiže olakšanje – znanstvenici su otkrili da i znatno manji broj može donijeti velike zdravstvene koristi.

Analiza 88 studija objavljena u časopisu The Lancet Public Health pokazala je da je optimalan cilj za većinu zdravstvenih benefita znatno manje: između 5.000 i 7.000 koraka dnevno, piše tportal.

Već se u tom se rasponu znatno smanjuje rizik od niza ozbiljnih bolesti. U odnosu na ljude koji dnevno naprave oko 2.000 koraka, oni s 5.000–7.000 koraka imaju: 47 % manji rizik od smrti od bilo kojeg uzroka, 25 % manji rizik od kardiovaskularnih bolesti, 37 % manji rizik od smrti od raka, 14 % manji rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, 38 % manji rizik od demencije i 22 % manji rizik od depresije. Iznad 7.000 koraka dodatne koristi postaju minimalne.

Znanstvenici naglašavaju da ni 10.000 koraka dnevno nije loše – naprotiv, taj cilj je i dalje povezan s još nižim rizikom od bolesti – no poboljšanja u odnosu na 7.000 koraka su mala. 'Granica od 7.000 koraka dnevno može biti realniji i dostižniji cilj', navode autori studije.

Na to se nadovezala i Katherine Balantekin, docentica na Odsjeku za znanost o tjelovježbi i prehrani Sveučilišta u Buffalu, koja poručuje: 'Za mnoge ljude 10.000 koraka dnevno je vrlo visoko postavljena letvica, a znamo da su realni ciljevi važni kako bi se ostvarile trajne promjene u ponašanju.’

Kretanje je ključno – neovisno o broju koraka

Koraci su jednostavan način praćenja aktivnosti, no liječnici ističu da nije poanta isključivo u hodanju, nego u kretanju općenito. Redovita tjelesna aktivnost pomaže u očuvanju i jačanju mišića, regulaciji šećera u krvi te poboljšanju osjetljivosti na inzulin, što smanjuje rizik od metaboličkih bolesti poput dijabetesa tipa 2.

Kretanje također poboljšava učinkovitost kardiovaskularnog sustava i može smanjiti razinu kronične upale povezane s bolestima poput raka, srčanih tegoba i autoimunih poremećaja.

S mentalne strane, aktivnost ublažava simptome depresije, potiče lučenje ‘hormona sreće’ dopamina i serotonina te smanjuje osjećaj umora i povučenosti.

Kako ubaciti više kretanja u dan

Ne mora se raditi o napornom treningu. Liječnici preporučuju male periode aktivnosti kroz dan – 10-minutna šetnja, kratka vožnja biciklom ili kraća verzija vježbanja. Korisno je potražiti prilike za kretanje u svakodnevnim situacijama: šetnja dok čekate stol u restoranu, hodanje dok razgovarate s prijateljima ili obitelji na mobitelu, pa čak i lagane vježbe kod kuće.

'Nije poanta u jednom univerzalnom receptu, nego u pronalaženju aktivnosti koje volite i koje možete uklopiti u svoju rutinu', zaključuje Bert Mandelbaum, specijalist sportske medicine iz Cedars-Sinai Orthopaedics.

