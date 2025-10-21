Ovog vikenda očekuje nas velika promjena koja mnogima ide na živce, ali donosi i jednu dobru stvar

Posljednja nedjelja u listopadu donosi prelazak na zimsko računanje vremena, pa ćemo satove pomaknuti jedan sat unatrag. To znači da će dan 26. listopada biti sat dulji – barem što se tiče sna – no mrak će ubuduće padati ranije.

Zanimljivo je da ove godine posljednja nedjelja u listopadu pada najranije moguće, pa tako i prelazak na zimsko računanje vremena dolazi nešto ranije nego inače.

Prema Uredbi o ljetnom računanju vremena, promjena nastupa u nedjelju, 26. listopada 2025. u 3:00 sata, kada će se vrijeme vratiti na 2:00 sata. Drugim riječima, kazaljke treba pomaknuti s tri na dva.

Većina digitalnih uređaja povezanih s internetom – poput mobitela, računala i pametnih satova – automatski će se prilagoditi, no satove na zidovima, pećnicama, automobilima i drugim uređajima potrebno je ručno namjestiti.

Zašto se satovi još uvijek pomiču?

Prvotna ideja o sezonskom pomicanju sata uvedena je kako bi se bolje iskoristilo dnevno svjetlo i smanjila potrošnja električne energije. Iako tehnološki napredak danas taj argument čini upitnim, mnogi i dalje smatraju da dodatno dnevno svjetlo pozitivno utječe na raspoloženje i zdravlje ljudi.

Do kada traje zimsko računanje vremena?

Ovo razdoblje trajat će do 29. ožujka 2026., kada ćemo ponovno pomaknuti kazaljke unaprijed – s 2:00 na 3:00 sata – i time se vratiti na ljetno računanje vremena.

Hoće li se praksa pomicanja sata ukinuti?

Sustav pomicanja sata ostat će na snazi barem do kraja 2026. godine, u skladu s pravilima Europske unije. Pitanje njegova ukidanja ponovno će se razmatrati iduće godine, kada istekne važeća uredba. Podsjetimo, tema ukidanja pomicanja sata bila je na dnevnom redu još 2018. godine, no tada države članice nisu postigle dogovor.

