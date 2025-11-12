Ovo su trogirski najvatrogasci

Svake godine uoči Dana grada trogirski vatrogasci proglašavaju „Najvatrogasca“, svoga člana koji se u aktivnostima, odnosno vatrogasnim akcijama najviše istaknuo. Budući da ove godine, na svu sreću, nije bila ekstremno teška protupožarna sezona odlučeno je da to časno priznanje dobije vatrogasni pomladak - najmlađi polaznici škole i sudionici raznih natjecanja na kojima su pobrali mnoga priznanja, javlja Gradski radio Trogir.

Njih je danas tim povodom primio gradonačelnik Ante Bilić sa svojim suradnicima. Uručio im je priznanja i žute dukse koje su ih posebno obradovale. Mjerkali su ih, navlačili i komentirali veličinu. Radost je bila očita i mila oku onih koji su ih „uhvatili na djelu“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Djeca su se prvi put našla u gradskom salonu, kojega su sa zanimanjem promatrali, ali i pred gradskim čelnicima koje su s respektom analizirali. Bilo je onih koji su sramežljivo reagirali na pitanja, ali i onih „grlatih“ poput kako su je nazvali „glasnogovornice“ Ane-Paule Pralija koja je detaljno informirala o natjecanjima na kojima su sudjelovali. Svi oni bili su složni oko izjave da su se u društvo vatrogasaca upisali radi humanosti.

Ponosni na njih bili su: Josip Dražić, predsjednik DVD-a Trogir i Marin Vukman, zamjenik zapovjednika toga društva koji su bili u njihovoj pratnji. Kako su oni gradonačelnika Antu Bilića znatiželjno promatrali tako je i on njih te je bio oduševljen ponekim odgovorim i dosjetkama koje su iznijeli. Ustvrdio je kako su i oni čuvari trogirske vatrogasne tradicije.