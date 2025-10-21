Ovo su novi članovi Savjeta mladih SDŽ. Donosimo sva imena te otkrivamo tko je predsjednik

Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije, izabrano je novo vodstvo Savjeta mladih. Za predsjednika je izabran Domagoj Goreta, a za zamjenicu predsjednika izabrana je Antonia Norac-Kljajo.

Sjednici su nazočili župan Blaženko Boban, predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić te pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja Marija Čizmić, koji su novim članovima Savjeta čestitali na izboru i poželjeli uspješan rad u narednom mandatu.

"Vaš glas, vaše potrebe i vaši prijedlozi moraju biti sastavni dio naših odluka i javnih politika. Samo kroz aktivno uključivanje mladih možemo graditi zajednicu koja razumije nove generacije, prepoznaje njihove izazove i stvara prilike za njihov razvoj – ovdje, u našoj županiji. Očekujem da ćete biti proaktivni, kritični, ali i konstruktivni partneri – da zajedno razvijamo projekte koji će potaknuti zapošljavanje, obrazovanje, održivi razvoj i društvenu solidarnost. Moja vrata su vam uvijek otvorena za ideje, inicijative i razgovor o svemu što može doprinijeti boljitku mladih u našoj županiji", naglasio je župan Boban.

Nakon izbora, Goreta se zahvalio članovima na ukazanom povjerenju te najavio izradu Programa Savjeta mladih za 2026. godinu, s naglaskom na uključivanje svih organizacija, udruga i inicijativa mladih s područja županije u njegovu izradu.

Podsjetimo, na 3. sjednici Županijske skupštine održanoj 22. rujna izabrani su članovi Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije u sastavu: Ivan Bućan, Marko Ivičević, Petra Jelavić-Čičić, Domagoj Goreta, Toni Križanac, Ivana Markulin, Antonia Norac-Kljajo, Jerko Šarić, Stipe Lozina, Daniel Varnica i Tea Vrdoljak.