Close Menu

Ovo su nove cijene goriva: Evo koliko ćete plaćati od ponoći

Predstavljen je paket mjera pomoći među kojima i nove cijene goriva

Premijer Andrej Plenković danas je na sjednici Vlade predstavio nove ograničene cijene goriva.

Benzin, dizel i plavi dizel od ponoći ćemo plaćati ovoliko:

Tekst se nastavlja nakon oglasa
  • Eurosuper 95: 1,62 eura po litri (poskupljenje od 12 centi)
  • Eurodizel: 1,73 eura po litri (poskupljenje od 18 centi)
  • Plavi dizel: 1,19 eura po litri (poskupljenje od 30 centi)

Plenković je istaknuo da Vlada RH nije ograničila cijenu goriva plaćali bismo ga:

  • Eurosuper 95: 1,71 eura po litri
  • Eurodizel: 1,86 eura po litri
  • Plavi dizel: 1,23 eura po litri

Plenković je istaknuo da na benzinskim crpkama na autocestama gorivo neće biti zahvaćeno vladinim mjerama.

UNP za spremnike rast će na 1,99 eura (+0,29 eura), dok će UNP za boce iznositi 2,57 eura, što je povećanje od 17 centi, piše Net.hr.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
0