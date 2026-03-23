Ovo su nove cijene goriva: Evo koliko ćete plaćati od ponoći

Premijer Andrej Plenković danas je na sjednici Vlade predstavio nove ograničene cijene goriva.

Benzin, dizel i plavi dizel od ponoći ćemo plaćati ovoliko:

Eurosuper 95: 1,62 eura po litri (poskupljenje od 12 centi)

Eurodizel: 1,73 eura po litri (poskupljenje od 18 centi)

Plavi dizel: 1,19 eura po litri (poskupljenje od 30 centi)

Plenković je istaknuo da Vlada RH nije ograničila cijenu goriva plaćali bismo ga:

Eurosuper 95: 1,71 eura po litri

Eurodizel: 1,86 eura po litri

Plavi dizel: 1,23 eura po litri

Plenković je istaknuo da na benzinskim crpkama na autocestama gorivo neće biti zahvaćeno vladinim mjerama.

UNP za spremnike rast će na 1,99 eura (+0,29 eura), dok će UNP za boce iznositi 2,57 eura, što je povećanje od 17 centi, piše Net.hr.