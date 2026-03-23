Ovo su najskuplje benzinske u Hrvatskoj, zaobilazite ih

Hrvatska se suočava s izazovima koji nadilaze svakodnevnu opskrbu gorivom, fenomen poznat kao benzinski turizam posljednjih je tjedana sve izraženiji, a Vlada je odlučila reagirati. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kazao je u ponedjeljak nakon sjednice Vlade da država poduzima niz mjera kako bi spriječila odljev goriva u susjedne zemlje i pozvao građane da ne stvaraju zalihe jer je sigurnost opskrbe potpuno zajamčena.

“Danas smo donijeli paket mjera za ublažavanje cjenovnog pritiska, prvenstveno za eurodizel čija će cijena s dosadašnjih 1,55 eura ići na 1,73 eura. Bez mjera Vlade išao bi na 1,86 eura što bi bio skok od 31 eurocenta, a zbog mjera Vlade rast će 18 eurocenti”, kazao je Šušnjar u razgovoru za HRT. Dodao je da je vlada na tu cijenu utjecala smanjenjem premije energetskih subjekata za pet centi i trošarine za šest centi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vezano uz eurosuper čija je cijena sada 1,50 eura, Šušnjar je istaknuo: “Bez mjera Vlade litra tog goriva stajala bi 1,71 eura, a uz mjere Vlade ići će na 1,62 eura. To znači da smo intervenirali s dva centa u premiju energetskih subjekata i šest eurocenti na trošarine, koje pripadaju državi.”

“Danas smo donijeli i važnu mjeru deregulacije formiranja cijena na autocestama. Određeni distributeri tijekom jučerašnjeg dana zabilježili su rekordne prodaje, u milijunima litara, a određene susjedne zemlje pozivale su na točenje goriva u Hrvatskoj. Mi prije svega moramo voditi računa o sigurnosti opskrbe našeg tržišta i zbog toga smo donijeli mjeru da se deregulira cijena na autocestama”, kazao je Šušnjar u razgovoru za HRT.