Ovo su najčešće greške u pripremi domaće juhe

Miris domaće, bakine juhe koji se širi kuhinjom često budi uspomene na djetinjstvo, nedjeljne ručkove i toplinu obiteljskoga stola. Naizgled jednostavno jelo u koje se stavljaju voda, povrće, meso i začini u stvarnosti je prava mala kulinarska umjetnost. Dobra juha ne nastaje slučajno - ona traži strpljenje, osjećaj za ravnotežu i poznavanje ključnih koraka u pripremi, prenosi Index.

Upravo zato nije rijetkost da i iskusni kuhari naprave male, ali važne greške koje rezultiraju juhom bez karaktera i okusa. Ako ste se ikada pitali zašto vaša juha nije kao bakina ili što joj nedostaje da bi bila zaista puna okusa, nastavite čitati. U nastavku otkrivamo najčešće pogreške u pripremi domaće juhe - i jednostavne načine kako ih izbjeći.

Kuhanje na prejakoj vatri

Jedna od najčešćih grešaka jest kuhanje juhe na previsokoj temperaturi. Kada juha brzo vrije, dolazi do zamućenja, a okusi se ne stignu razviti. Idealno je pustiti juhu da lagano krčka kako bi sastojci postupno otpuštali aromu i dali dubinu okusu.

Nedovoljno dugo kuhanje

Juhi je potrebno vrijeme da se skuha i razvije onaj prepoznatljiv okus. Bez obzira na to radi li se o mesnoj ili povrtnoj juhi, što se duže kuha, to su okusi složeniji i bogatiji. Povrtne juhe zahtijevaju barem 45 minuta, a mesne često i 2 do 3 sata laganoga kuhanja.

Korištenje sirova povrća

Stavljanje sirova povrća izravno u vodu često rezultira slabijim okusom. Lagano pirjanje luka, mrkve i celera na malo masnoće prije dodavanja vode juhi će dati puno bogatiji okus, pa ako želite produbiti okus juhe, neka vam pirjanje povrća sljedeći put bude prvi korak.

Previše ili premalo vode

Ako dodate previše vode, to će razrijediti juhu, dok premalo vode može učiniti da juha bude preslana i prejaka okusa. Važno je postići pravu ravnotežu, ovisno o količini sastojaka. Dodajte vodu postupno i ostavite dio da ispari pri kuhanju - tako možete lako ispraviti gustoću i koncentraciju.

Dodavanje soli prerano

Ako posolite juhu na početku, lako možete pretjerati jer se voda tijekom kuhanja reducira. Također, ako kuhate s kockom ili gotovim temeljcem, oni već sadrže sol, pa juhu na početku kuhanja posolite samo umjereno, a kasnije dodajte još malo soli ako bude potrebno.