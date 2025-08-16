Ovo su najbolje prehrambene opcije za vitku liniju i zdravo srce nakon četrdesete

S godinama briga o zdravlju srca postaje sve važnija, a održavanje kardiovaskularnoga sustava u dobroj formi može biti snažan saveznik na putu do vitke linije. Kada je riječ o mršavljenju i zdravome srcu, prehrana igra ključnu ulogu. Iako postoje namirnice koje bismo trebali izbjegavati, na raspolaganju je i mnogo ukusnih i zdravih opcija koje možemo uvrstiti u svakodnevni jelovnik, piše SheFinds.

Kako bi otkrili koje su namirnice najbolji izbor, iz SheFinds razgovarali su s nutricionistima Mackenzie Burgess, Dinom Mustabašić i Krutikom Nanavati. One su istaknule kruh od cjelovitih žitarica, borovnice, slanutak i druge namirnice kao saveznike zdravlja. U nastavku donosimo njihove preporuke.

Kruh od cjelovitih žitarica

Bijeli kruh može negativno utjecati na zdravlje i otežati postizanje ciljeva mršavljenja. Srećom, kruh od cjelovitih žitarica potpuno je druga priča. Burgess ističe da je zamjena bijeloga kruha integralnim jednostavan način za poboljšanje zdravlja srca.

Kako biste bili sigurni da kupujete pravi proizvod, Burgess savjetuje: "Jednostavno okrenite pakiranje na etiketu sa sastojcima i provjerite da prvi navedeni sastojak sadrži riječ 'cjelovito'".

Burgess dodaje kako je jedno istraživanje pokazalo da su osobe koje su jele kruh od cjelovitih žitarica umjesto rafinirana bijela kruha primijetile smanjenje masnih naslaga na trbuhu. "To može biti zbog činjenice da cjelovite žitarice sadrže više vlakana od rafiniranih žitarica", objašnjava ona.

Općenito, povećanje unosa vlakana može pomoći u smanjenju masnoće oko trbuha, što izravno doprinosi i smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Borovnice

Kada je riječ o zdravim grickalicama, teško je nadmašiti ukusne borovnice bogate vlaknima. Izvrsne su za srce, liniju i nepce.

"Porcija borovnica od jedne šalice sadrži samo 80 kalorija uz 4 grama zasitnih vlakana koja vam pomažu da se duže osjećate sitima", kaže Burgess. Napominje da su ove bobice pune esencijalnih hranjivih tvari poput vitamina C i K, mangana te fitonutrijenta antocijanina, koji čuvaju zdravlje srca i potiču mršavljenje.

Ističe i da je novo istraživanje otkrilo da su žene u postmenopauzi koje su svakodnevno jele šalicu svježih borovnica pokazale poboljšanja u funkciji endotela, što "pomaže da naše krvne žile glatko funkcioniraju i stoga je važno za cjelokupno zdravlje srca." Burgess preporučuje kombiniranje borovnica s orašastim plodovima za međuobrok ili njihovo dodavanje u palačinke za zdrav doručak.

Slanutak

Još jedna superhrana koja može pomoći u očuvanju zdravlja srca je ukusan i zasitan slanutak. Ove mahunarke pune su proteina, vlakana i folata, a uz to imaju nizak udio natrija, što je, kako ističe Burgess, odlično za srce i kontrolu težine.

"Konzumiranje mahunarki četiri ili više puta tjedno povezano je s 22 posto manjim rizikom od razvoja koronarne bolesti srca u usporedbi s konzumiranjem manje od jednom tjedno", navodi ona.

Lisnato zeleno povrće

Iako se savjeti o konzumaciji lisnatoga zelenoga povrća često ponavljaju, njegova je važnost neupitna. Namirnice poput špinata, kelja, raštike i blitve prepune su nutrijenata koji čine čuda za srce, smanjuju rizik od bolesti i potiču mršavljenje.

Nutricionista Nanavati objašnjava da su "ovi nutritivni prvaci bogati prehrambenim nitratima, koji se pretvaraju u dušikov oksid, snažan vazodilatator koji poboljšava protok krvi i smanjuje krvni tlak. Bogati su vlaknima, kalijem, magnezijem te vitaminima C i K1, a sve to doprinosi kardiovaskularnom zdravlju." Preporučuje se uključiti barem jednu porciju lisnatoga zelenoga povrća u prehranu svaki dan.

Orašasti plodovi i sjemenke

Orašasti plodovi i sjemenke odličan su dodatak prehrani, a posebno se dobro slažu s bobičastim voćem. Poput masne ribe, bogati su zdravim mastima.

"Orašasti plodovi i sjemenke također su bogati omega-3 masnim kiselinama, koje mogu smanjiti razinu lošega kolesterola ili LDL-a", kaže Mustabašić. "Također su bogati vlaknima, bjelančevinama, vitaminima i mineralima. Bademi, orasi, makadamija orasi, chia sjemenke, sjemenke konoplje i lanene sjemenke svi su izvrsni izbori."

Masna riba

Kada je riječ o proteinima zdravim za srce, Mustabašić podsjeća da nema boljega izbora od masne ribe poput lososa, sardina, tune, haringe i skuše.

"Preporučuje se konzumiranje masne ribe dva puta tjedno, jer mogu smanjiti upalu i trigliceride te smanjiti rizik od aritmija i ateroskleroze", kaže ona. Aritmija je nepravilan rad srca, dok je ateroskleroza bolest arterija uzrokovana nakupljanjem plaka, stoga je redovita konzumacija masne ribe izvrstan korak prema zdravijemu srcu.