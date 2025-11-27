Ovo su najbolja adventska događanja u Dalmaciji: Provjerite gdje vas čekaju koncerti, radionice i blagdanski užitci!

Turistička zajednica Splitsko - dalmatinske županije, u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama, prikupila je popis aktualnih adventskih događanja koja se održavaju diljem županije. Cjeloviti pregled moguće je pronaći na službenoj web stranici Turističke zajednice, www.dalmatia.hr , u novoj rubrici Događanja koja se ažurira svaki mjesec i omogućuje jednostavno praćenje svih događanja.

Više od 300 adventskih događanja na području Splitsko - dalmatinske županije stvara posebno bogatu blagdansku atmosferu u gradovima, općinama i mjestima od obale, otoka do Zagore. Adventski programi uključuju koncerte, predstave, gastro sajmove, klizališta, humanitarne akcije, kreativne radionice te mnoštvo dječjih aktivnosti.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Osim bogatog koncertnog programa, Makarska ima i bogat dječji program koji nosi naziv „Najveći mali Advent u Dalmaciji“. Djeca i roditelji uživat će u Iglu zoni Djeda Božićnjaka na Hrpini, klizalištu na Trgu Tina Ujevića, uz već dobro poznati Festival maskota.

U Marini posjetitelji uz dobru zabavu mogu uživati i u zalogajima domaćih dalmatinskih jela. Zanimljiv program odvija se na svetu Luciju, 13. prosinca, u Blizni, gdje djeca tradicionalno sijaju pšenicu, a kasnije se program nastavlja uz pripremu sarma, tradicionalnog jela za božićno razdoblje. Gastro program u Blizni nastavlja se i 21. prosinca kada se održava Tećada, događanje natjecateljskog karaktera u kojem će se za sve posjetitelje spremati tradicionalna dalmatinska jela.

U Milni na otoku Braču 13. prosinca održava se popularni Kalaton, sportsko - zabavni program za sve dobne skupine kojim se povezuju sport i rekreacija s kulturološkim upoznavanjem mjesta.

Ni Zagora ne zaostaje za bogatim adventskim programom. U Trilju posjetitelje očekuje uprizorenje živih jaslica 23. prosinca, jedinstven doživljaj božićne tradicije i blagdanskog duha. Također, Trilj je domaćin sportske manifestacije Enduro 3lj, atraktivne brdsko biciklističke utrke niz padine Gardun, koja okuplja ljubitelje adrenalinskog biciklizma i outdoor aktivnosti.

Popis će se kontinuirano ažurirati i nadopunjavati kako bi svi uvijek imali pristup najnovijim informacijama. Popis događanja dostupan je na: https://www.dalmatia.hr/hr/dogadanja/.