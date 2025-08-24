Ovo su heroji iz Kaštela. Žena je bila na teškim mukama, a onda se dogodilo 'čudo': "Tila bi se zahvalit momku, čoviku, gospodinu, LJUDINI..."

Sinoć oko 20 sati jedna vozačica doživjela je pravi horor na brzoj cesti u Kaštel Gomilici, kada joj se automobil ugasio usred srednje trake, u smjeru Splita. Sve je podijelila na popularnoj Facebook stranici Split i oko Splita.

Neočekivani heroji

"Od stotinjak vozača koji me zaobilazili, jer štaš drugo nego zaobić, neš valjda stat pitat jel šta triba a kamoli pomoć, zaustavija se momak od 30ak godina, i spasija me", ispričala je vozačica. Dodaje kako je mladić odmah krenuo gurati automobil: "Kad je vidija da se auto stvarno nije moglo upalit, počeja ga je gurat, onako sam samcat."

U pomoć im se ubrzo pridružila i nepoznata gospođa: "Jedva predivna gospođa sa sinom koja je se svojim autom zaustavila promet u krajnjoj desnoj traci, da se ja mogu nekako prestrojit desno i maknit se s ceste jer moglo je bit svašta…"

Briga za sigurnost i ljudskost u akciji

Vozačica priznaje kako je situacija bila vrlo opasna: "Ne želim niti razmišljat šta se sve moglo desit onako na brzoj cesti di ljudi voze minimum 100 km/h, s autom u kvaru, na srid ceste."

Ipak, susret s dobrim ljudima dao joj je osjećaj sigurnosti: "Odma je do mene dojurila ta Gospođa da vidi jesam li ok (bila sam, samo sam se tresla) i jel mi šta triba, može li još šta učinit za mene. Nije prihvačala niti rič 'hvala'…"

Traži se heroj s Jeepom

Vozačica želi pronaći mladića koji joj je pomogao: "Tila bi se zahvalit momku, čoviku, gospodinu, LJUDINI koji mi je pomoga u tom momentu, ostavija svoje auto na onoj cesti di letaju ko manijaci i iša gurat moje auto… Momak je vozija neko zeleno ogromno auto, neki jeep/terenac, mat zelene boje, ne razumin se u auta, meni se ovaj parija ka tenk, samo na kolima."

Zaključila je to emotivno: "Jer ako su Tebe Tvoji naučili da pomogneš, i mene su moji da se zahvalim. Fala Ti do Neba."