Ovo što smo vidjeli na Poljudu u prvom poluvremenu se nikad u povijesti nije dogodilo

Nogometaši Hajduka gube 1:3 od Dinama nakon prvog poluvremena najvećeg hrvatskog derbija koji se igra na Poljudu. Plavi su do prednosti nakon 45 minuta stigli pogotcima Mihe Zajca, Gabriela Vidovića te Monsefa Bakrara, dok je Rokas Pukštas zabio jedini gol za Bijele.

Ludo prvo poluvrijeme ujedno je i povijesno. Naime, Hajduk je prvi put u povijesti derbija protiv Dinama u samostalnoj Hrvatskoj primio tri pogotka u prvom dijelu utakmice igrane na Poljudu.

Istaknut ćemo i da se čak četiri gola u prvih 45 minuta na vječnom derbiju nisu vidjela punih 23 godine. Posljednji put to se dogodilo 2003., kada je također bilo 3:1 na poluvremenu, no tada je vodio Hajduk.

Zagrepčani bi u slučaju današnje pobjede pobjegli drugoplasiranom Hajduku na velikih 10 bodova prednosti 11 kola prije kraja.