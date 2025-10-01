OVO SE ZOVE DOMOLJUBLJE Ante Radić poklonio zemljište Općini: "Neka se izgrade vrtić, igralište, da nam se mladi ne drogiraju"

Četiri godine rame uz rame s braniteljima Ante Radić čuvao je jug Hrvatske, ranjeni Dubrovnik, slobodu i ljude. Danas, gotovo tri desetljeća kasnije, on i dalje stoji na prvoj liniji obrane – ali ovaj put gradi budućnost Hrvatske.

Umjesto da na zemljištu u svom vlasništvu, izuzetne materijalne vrijednosti, izgradi apartmane, Ante Radić odlučio je sve pokloniti djeci Baške Vode kako bi dobili novi vrtić i igralište.

"Stariji trebaju ostaviti mladima"

– Kažem vam, obično stariji ljudi drže sve dok ne umru i ne daju mladima. Ja sam strogo protiv toga. Odmah čim se može, neka se da mladima. Ako vrijedi, vrijedi, ako ne, opet će se rasprodati, – ističe Radić za TV Dalmaciju.

Najveća mu je želja da jednoga dana na tom zemljištu odzvanja dječji smijeh i da po njemu trčkaraju mali sretni koraci.

– Oni sada ishoduju papire i kada ih ishoduju, zavisi što će moći uklopiti. Prioritet je vrtić. Da se napravi kvalitetan. Da se mene pita, ja bih tu uklopio i jaslice, obavezno igrališta za djecu, teretanu i druge sadržaje da svi iz mjesta mogu ići. Ne da se drogiraju, nego da se bave sportom i da ih to sve malo oraspoloži – dodaje Radić.

Radić kritizira i način života u mjestu koje ovisi o turizmu.

– Kod nas ovdje sezona traje četiri mjeseca i tada su svi aktivni. Onda osam mjeseci spavaju. Može li netko biti normalan da osam mjeseci spava? Čovjek treba raditi 12 mjeseci. Kad si umoran i kad te sve boli, onda ćeš biti zdrav – naglašava.

Od pobjede do slavlja u mjestu

Ne podnosi nepravdu, a prisjetio se i trenutaka u Baškoj Vodi kada se, kaže, dugo nije imalo što slaviti.

– Osobno sam slavio kad su pobijedili. U Baškoj Vodi nije se slavilo 30 i nešto godina. Taman kad je Roščić stupio na vlast, ugradila su se električna zvona. Kad je izgubio vlast, ja sam slavio 32 minute koliko je bio na vlasti. Toliko se slavilo i cijelo mjesto je prodisalo, svi su bili oduševljeni. Ovo što sam sada napravio najmanje je što smo mogli učiniti. Dobro će biti mojim sinovima, ali najviše će dobiti mjesto – kaže Radić.

Načelnik: "Čin vrijedan divljenja"

Plemeniti čin odjeknuo je i među mještanima i lokalnim vlastima.

– To je prekrasna gesta i čin. Zemlja ima svoju vrijednost, to je velika parcela u centru Baške Vode i rijetko bi tko to napravio. To pokazuje koliko je ljudima stalo do Baške Vode, do naše budućnosti i naše djece. Neizmjerno sam zahvalankao što je zahvalna i cijela Baška Voda – poručio je načelnik Vjekoslav Radić.

Na pitanje kako se osjeća nakon darivanja zemljišta, Ante iskreno odgovara:

– Produžio mi se život deset godina. Kad sam dobio unuka – dvadeset. Ako dobijem još kojeg, živjet ću 150 godina.

Iako su radovi na unapređenju postojećeg vrtića okončani, uvjeti i dalje ne zadovoljavaju pedagoške ni prostorne standarde.

– Svakako ćemo u skladu sa zakonskom procedurom izgraditi novi vrtić na zemljištu koje nam je darovano i omogućiti svoj djeci i svim djelatnicima puno kvalitetnije uvjete. Broj djece u našoj općini je stabilan, ali se nadam da ćemo izgradnjom novog vrtića privući veći broj mladih obitelji i potaknuti druge da imaju više djece – istaknuo je načelnik Radić.

Besplatan vrtić

Roditelji u Baškoj Vodi već su oslobođeni plaćanja vrtića, što je jedna od ključnih mjera demografske politike lokalne vlasti.

– Naš vrtić je besplatan najmanje do izgradnje novog vrtića, a vjerujem da ćemo tu mjeru zadržati i dalje. Iako su to velika ulaganja, naša općina to može financijski podnijeti. To je važna mjera za daljnji razvoj – dodao je.

Darivanjem zemljišta i ulaganjem u izgradnju vrtića Baška Voda šalje snažnu poruku: briga za najmlađe i potpora obiteljima nisu samo prioriteti, nego i temelj za bolju budućnost cijele zajednice.