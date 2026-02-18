OVO SE DUGO ČEKALO Grad Split odabrao izvođača za rekonstrukciju Škverske ambulante: Posao od 4,69 milijuna eura ide zagrebačkoj TEH-GRADNJI

Grad Split odabrao je izvođača radova za rekonstrukciju Škverske ambulante, projekta koji se godinama veže uz plan stvaranja suvremenog rehabilitacijskog prostora za djecu s teškoćama u razvoju. U otvorenom postupku javne nabave kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke TEH-GRADNJA d.o.o. iz Zagreba.

Prema odluci o odabiru, vrijednost ugovora koji se planira sklopiti iznosi 3.749.263,21 eura bez PDV-a, odnosno 4.686.579,01 eura s PDV-om. Primjenjuje se rok mirovanja, a žalba je moguća u zakonskom roku od deset dana.

Osam ponuda na natječaj, jedna odbačena

Na natječaj je pristiglo ukupno osam ponuda. Jedna je odbačena: ponuda tvrtke GEO LINE SYSTEMS d.o.o. proglašena je nepravilnom jer, prema obrazloženju naručitelja, nije zadovoljila zahtjeve iz dokumentacije – osobito dio koji se odnosi na opis predmeta nabave i tehničke specifikacije.

Za Split je ovo važan trenutak jer se Škverska ambulanta u javnosti godinama spominje kao projekt koji bi trebao donijeti konkretno olakšanje obiteljima djece s najtežim poteškoćama – kroz terapije, rehabilitaciju i usluge na jednom mjestu.

Važno je podsjetiti i na širi kontekst: inicijativu obnove, još prije sedam godina, pokrenuo je Ante Zoričić, tadašnji gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita. U cijeloj priči godinama je aktivna i udruga Anđeli, čija je predsjednica Dijana Aničić i koja godinama svim snagama "upire" da ovaj projekt u gradu podno Marjana konačno zaživi.

Što će u budućnosti biti Škverska ambulanta?

Podsjetimo, plan rekonstrukcije veže se uz uspostavu suvremenog rehabilitacijskog prostora za djecu s teškoćama u razvoju – mjesta na kojem bi se na jednom "krovu" objedinjavale ključne terapije i stručne usluge koje obitelji danas često traže na više različitih lokacija.

Drugim riječima, obnovljena Škverska ambulanta trebala bi postati funkcionalan centar za rehabilitaciju i podršku, gdje će djeca moći dobivati kontinuirane terapijske i rehabilitacijske tretmane, a roditelji imati jasniju, dostupniju i organiziraniju pomoć sustava. Cilj projekta je da prostor bude prilagođen potrebama djece (pristupačnost, uvjeti za rad stručnjaka, oprema) te da usluge budu koncentrirane i logistički jednostavnije za obitelji.

Odabirom izvođača radova projekt je sada, barem administrativno, napravio velik korak prema početku radova na terenu.