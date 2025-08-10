OVO MORATE DOŽIVJETI Mandarića put pod svjetlima reflektora: Prva noćna utrka Agrija oduševila publiku!

Dok se svijet još oporavlja od adrenalinskih šokova Velike nagrade Monaka, na karti sporta osvanuo je novi biser – Mandarića put i 4. susret Agrija, prva noćna utrka.

Utrka je bila epska: strojevi su brujali, publika je držala dah, a ciljna ravnina ispisala nova imena u legendu Agrija GP-a.

Staza? 102 metra čiste ravnice gdje se odlučuje tko ima jači motor… i tko je manje doručkovao pa ima bolji start. Publika je pratila svaki metar borbe, a finish je bio toliko napet da je i foto-finish rekao: “Ne znam, pitajte susjeda.”

A slavna Agrija, ta svjetska legenda, opet je pokazala zube! Nije to samo motokultivator – to je filozofija života, to je stroj koji te ili odveze do pobjede… ili te ostavi nasred staze dok psuješ sve od proizvođača do kumovog kuma.

Zahvaljujemo svim sudionicima što su podržali spektakl u našem malom kraju, a poseban naklon svim dobitnicima!

Nemoguće je voziti Agriju i ne opsovati barem jednom, nego sreća pa je Velika Gospa pred vratima, put pod noge i na zavit.