Ovo jelo bi trebali jesti stariji od 50 godina za snagu i zdravlje

Ulaskom u pedesete, potrebe našeg tijela se mijenjaju. Potrebno nam je više proteina i određenih mikronutrijenata koji pomažu očuvati snagu, spriječiti gubitak mišića i zadržati vitalnost. Dobra vijest? Sve to možete dobiti iz hrane, bez dodataka prehrani i tableta.

Prema riječima Roxana Ehsani, sportske nutricionistice, za "Parade", najbolji obrok za osobe starije od 50 godina je jednostavan i sadrži samo tri sastojka: losos, bulgur i špinat. Ova kombinacija hrani mišiće, mozak, kosti i srce, a pritom se lako priprema, piše Nova.rs.

Losos – saveznik snažnih mišića i zdravog srca

Losos je prava zvijezda među namirnicama koje usporavaju starenje. Jedna porcija (oko 85 grama) sadrži više od 22 grama kvalitetnog proteina, što pomaže u sprječavanju gubitka mišićne mase, čestog problema s godinama.

Osim toga, losos je bogat vitaminom D, koji čuva kosti i imunitet, te vitaminom B12, važnim za energiju i pravilno funkcioniranje živčanog sustava.

Najveće bogatstvo lososa su omega-3 masne kiseline (EPA i DHA). One smanjuju upale u tijelu, ublažavaju bolove u zglobovima i pomažu da mozak ostane oštar i aktivan. Redovita konzumacija lososa povezuje se s manjim rizikom od demencije i kognitivnog propadanja. Bulgur – žitarica koja čuva probavu i energiju Sa starenjem se i probava usporava, pa su vlakna ključan dio prehrane. Bulgur je jedno od najbogatijih žita po sadržaju vlakana – oko 8 grama u jednoj šalici kuhanog bulgura (oko 200 g). Pomaže regulirati probavu, snižava kolesterol, stabilizira šećer u krvi i daje dugotrajan osjećaj sitosti. Osim vlakana, bulgur sadrži magnezij i mangan – minerale koji jačaju kosti, mišiće i krvne žile. Istraživanja pokazuju da ljudi koji jedu 2 do 3 porcije integralnih žitarica dnevno imaju manji rizik od kroničnih bolesti i žive dulje. Špinat – hrana za mozak, kosti i vid Špinat je pravi "superheroj" među povrćem. Samo jedna šalica kuhanog špinata (oko 100 g) može pomoći usporiti kognitivno starenje. Bogat je kalcijem, magnezijem i vitaminom K, koji čuvaju gustoću kostiju i sprječavaju osteoporozu. Špinat sadrži i antioksidanse lutein i zeaksantin, koji štite vid i smanjuju rizik od degeneracije makule i mrene (katarakte). Kako pripremiti ovaj obrok Losos: Posolite i začinite suhim biljem (češnjak u prahu, limunov papar, kopar), pa ispecite na tavi 5 minuta sa svake strane ili u pećnici 10–15 minuta na 200 °C. Možete koristiti i konzervirani losos – samo ga izgnječite vilicom i dodajte u jelo. Bulgur: Kuhajte ga oko 10 minuta u vodi ili temeljcu. Možete dodati maslinovo ulje, limunov sok ili začinsko bilje. Špinat: Dodajte ga sirovog u obrok, kratko propirjajte na maslinovu ulju ili umiješajte u topli bulgur – ugrijat će se i omekšati za minutu. Ideje za posluživanje Proteinska salata – pomiješajte bulgur i špinat, dodajte losos te maslinovo ulje s limunom. Toplo jelo iz tave – na maslinovu ulju propirjajte bulgur, dodajte sojin umak i špinat, a na kraju komadiće lososa.

