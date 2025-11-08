Ovo je točna količina soli koju trebate dodati u vodu kad kuhate tjesteninu

Umjesto samo malo soli, znanstvenici kažu da je potrebno sedam grama po litri vode – što odgovara količini većoj od jedne čajne žličice.

Ova količina soli ključna je kako bi se spriječilo raspadanje špageta tijekom kuhanja.

"Kuhanje tjestenine s pravom količinom soli nije samo stvar okusa“, napisao je Andrea Scotti, izvanredni profesor fizikalne kemije na Sveučilištu Lund, za portal The Conversation, prenosi N1.

"Otkrili smo da sol ne samo da poboljšava okus tjestenine, već i značajno utječe na mikrostrukturu špageta – i time na cjelokupno iskustvo jela.

Naše istraživanje pokazalo je da je optimalna razina soli sedam g po litri vode, uz napomenu da je za veće količine tjestenine potrebno i više vode.“

Znanstvenici su također otkrili da se tjestenina idealno kuha 10 minuta kako bi se postigla savršena konzistencija.

Njihovi rezultati, objavljeni u časopisu Food Hydrocolloids, pokazali su da gluten ima ključnu ulogu u očuvanju strukture tjestenine tijekom kuhanja.