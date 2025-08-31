Ovo je tinejdžer koji je poginuo u minskom polju. Oglasila se majka: "Borili smo se zajedno za kruh"

Devetnaestogodišnji mladić poginuo je u minskom polju u Bosni i Hercegovini postajući tako još jednom žrtvom rata koji je u toj zemlji vođen od 1992. do 1995. i nakon kojega su ostale brojne neeksplodirane mine koje ni nakon 30 godina nisu uklonjene.

Incident se zbio kod Doboja u središnjem dijelu BiH a poginuo je mladić Mehmed Hasanamidžić. Prema dostupnim informacijama nastradao je u subotu kada je ušao u obilježeno minsko polje jer je pokušao vratiti pet koza koje su tamo ušle.

"On mi je bio sve. Radio je, vrijedan bio. Borili smo se zajedno za koru kruha. Otišao je gore da čuva koze koje često odlutaju u minska polja. Pokušao ih je vratiti. I tu je nešto puklo", kazala je za portal "Avaza" Ferida Hasanamdižić, majka poginulog mladića.

U suzama je za BiH medije ispričala da ne zna je li više slomljena tugom ili neimaštinom. "Kažu, nema više tvog Mehe. Nisu ga iznijeli. Raznijelo ga je cijelog. Ništa od njega", dodala je.

Poginuli mladić je završio prometnu školu u školskom centru Doboj Istoku. Njegov otac također je prije nekoliko godina teško ozlijeđen u minskom polju, a kasnije je preminuo.