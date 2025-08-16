Ovo je tajni sastojak smoothieja uz koji se sigurno mršavi

Smoothie može biti brz i zdrav obrok, no nerijetko se dogodi da glad vrlo brzo ponovno zavlada. Stručnjaci ističu da ključ nije samo u sastojcima, već i u njihovoj kombinaciji. Prema nutricionistima, chia sjemenke jedan su od najboljih dodataka koji mogu pomoći pri mršavljenju.

Sitost koja traje

Dvije žlice chia sjemenki sadrže oko deset grama prehrambenih vlakana – količinu koja se rijetko nalazi u tako maloj porciji. Vlakna usporavaju probavu i produžuju osjećaj sitosti, objašnjava nutricionistica Eliza Whitaker, što može smanjiti potrebu za grickalicama i ukupni dnevni unos kalorija.

Posebno vrijedi istaknuti topljiva vlakna, koja upijaju vodu i šire se u želucu stvarajući osjećaj punoće. Nutricionistica Ashley Hawk dodaje da takav učinak može smanjiti prejedanje i nesvjesno posezanje za hranom. Istraživanja potvrđuju da redovita konzumacija chia sjemenki može smanjiti opseg struka i razinu C-reaktivnoga proteina, pokazatelja kronične upale u tijelu.

Izvor omega-3 masnih kiselina

Chia sjemenke izdvajaju se i kao izvrstan biljni izvor omega-3 masnih kiselina. Samo jedna žlica sadrži oko 1,3 grama ovih vrijednih masnoća, što gotovo pokriva dnevne potrebe kod žena. “Omega-3 masti usporavaju probavu, produljuju sitost i mogu potaknuti metabolizam”, kaže Whitaker.

Neka istraživanja pokazuju da omega-3 masne kiseline mogu čak ubrzati bazalni metabolizam, zbog čega tijelo troši više kalorija i u mirovanju.

Proteini za stabilnu energiju

Uz vlakna i zdrave masti, chia sjemenke donose i biljne proteine. Dvije žlice sadrže gotovo pet grama proteina, a ova kombinacija pomaže u održavanju stabilne razine šećera u krvi. “Stabilan šećer ključan je za kontrolu apetita i sprječavanje naglih napada gladi”, napominje Hawk.

Malo kalorija, puno koristi

Osim što su nutritivno bogate, chia sjemenke su i niskokalorične – oko 140 kalorija u dvije žlice. Sadrže vitamine, minerale i antioksidanse, a pritom su pristupačne i dugotrajne. “Jedna vrećica traje dugo, a porcija je mala, pa se lako uklapaju u prehranu”, ističe nutricionistica Rhyan Geiger.

Kako ih koristiti?

Chia sjemenke jednostavno se dodaju u smoothie – bilo u cijelom ili mljevenom obliku. Stručnjaci preporučuju započeti s jednom do dvije žlice dnevno, a zatim postupno povećavati količinu. Za kremastiju teksturu mogu se namočiti desetak minuta prije blendanja, dok će neposredno dodane sjemenke zgusnuti napitak.