Ovo je sastav Hajduka za Istru: Garcia od prve minute ide s Livajom, evo tko još počinje u Puli

Hajduk danas od 18 sati igra protiv Istre 1961 u Puli, u sklopu 28. kola SuperSport HNL-a, a uoči susreta objavljen je i početni sastav Bijelih.

Trener Gonzalo Garcia odlučio je od prve minute krenuti s provjerenim snagama, a napad će predvoditi kapetan Marko Livaja.

Početni sastav Hajduka

Bijeli će utakmicu započeti u sljedećem sastavu:

Silić, Pajaziti, Sigur, Livaja, Šego, Marešić, Melnjak, Pukštas, Krovinović, Brajković, Šarlija.

Na klupi za pričuve nalaze se: Pocrnjić, Stipica, Diallo, Guillamón, Kalik, Račić, Bamba, Huram, Hrgović, Durdov, Skelin i Skoko.

Važan test u Puli

Hajduk u ovaj susret ulazi kao drugoplasirana momčad prvenstva s 53 osvojena boda, dok je Istra 1961 trenutno peta s 36 bodova.

Bit će to ujedno i posljednji ovosezonski ogled ovih dviju momčadi, a dosadašnji međusobni susreti nude izjednačenu priču – Hajduk je slavio dva puta, dok je Istra jednom odnijela pobjedu.

Bijele u Puli očekuje zahtjevan zadatak, a početni sastav pokazuje da Garcia ne želi ništa prepustiti slučaju.