Ovo je prva benzinska u RH koja je prestala prodavati gorivo: 'Nemamo odakle platiti radnike'

Na benzinskoj postaji u Udbini prizor govori sve: pištolji za točenje goriva zaključani katancima i zamotani u plastične vrećice. Kratko i jasno — goriva više nema.

Amir Veladžić, vlasnik zatvorene benzinske postaje, kaže da je odluka bila neizbježna:

“Donijeli smo odluku zato što nam je Vlada RH srezala cijene u korijenu. Plavi dizel nam je 20 centi ispod nabavne cijene, obični dizel 7 do 11 centi. Nemamo nikakav interes da to prodajemo — radnika treba platiti, a odakle?”

Do 17. ožujka Veladžićeva je postaja opskrbljivala lokalno stanovništvo, ali od tada su zatvorili za sve. Sada je u Udbini ostala samo jedna benzinska — INA-ina, a i ona radi tek do 13 sati.

Nikola iz Udbine za RTL kaže: “Nije dobro. Najbliža je u Gračacu, a ova naša do jedan sat. Teško, stvarno teško.”

Ante, također iz Udbine poručuje: “Ja točim gdje stignem, puno hodam, puno radim. Sad je borba.”

Iz INA-e poručuju da prate situaciju, ali radno vrijeme za sad ne planiraju produljivati. Veladžić smatra da ima rješenja.

“Da se Vlada odrekne trošarina ili uvede plivajući PDV — da imamo barem dva do tri posto zarade — mogli bismo raditi. Ali bez tih 11 do 14 centi mi ne možemo preživjeti.”

Predsjednik Udruge Glas Poduzetnika Boris Podobnik upozorava da će slučaj Udbine uskoro postati češći.

“Nitko nije toliko jak da radi s gubitkom. To znači da ste Djed Mraz — poklanjate gorivo. To jednostavno nije održivo.”

Rast cijena plina i umjetnog gnojiva već sada stvara dodatni pritisak.

Damir Sorić iz Primišlja poručuje: “Doslovno je ugrožen opstanak. Govori se o kreditnim linijama za one kojima su smanjeni ili neisplaćeni poticaji — jer bez umjetnog gnojiva nema prehrane, a bez prehrane nema ni sigurnosti. To znači glad.”

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović poručuje da očekuju konkretne mjere:

“Najveći problem je što plavog dizela nema na benzinskima. Vlada mora osigurati dostupnost, inače nam je sjetva ozbiljno ugrožena.”

Na svjetskim burzama cijene žitarica već rastu i do 15%, a s obzirom na sukob na Bliskom istoku, stručnjaci upozoravaju da poskupljenje hrane više nije pitanje “ako”, nego “kada”. Udbina je tek prva crta u lancu koji polako puca.