Ovo je poruka zbog kojeg su evakuirana tri trgovačka centra

- Zivela Anarhija, Smrt USTASAMA, Smrt Policiji – stoji u potpisu maila koji je danas stigao na adrese više novinskih redakcija. U mailu poslanom u petak ujutro navodi se kako su eksplozivne naprave postavljene u Arena Centru, City Centeru One East i Avenue Mallu. Nakon zaprimljenih prijetnji policija je pokrenula sigurnosni protokol te evakuirala sva tri trgovačka centra, piše Jutarnji list.
Mail je pisan kaotično, uz niz pravopisnih pogrešaka, nedovršenih rečenica i nelogičnosti. No bez obzira na stil, poruka je imala jasan cilj: izazvati strah, hitnu reakciju policije i poremetiti normalno funkcioniranje grada.
Autor se predstavlja kao pripadnik „Informalne anarhističke federacije” (izv. Federazione Anarchica Informale) i tvrdi kako su eksplozivne naprave postavljene u Arena Centru, City Centeru One East i Avenue Mallu. Navodi količine eksploziva, opisuje način aktivacije i spominje osobe koje navodno čekaju zapovijed za detonaciju.
Poruka je pisana na hrvatsko-srpskom
Jezično, poruka djeluje neuredno i improvizirano. Miješaju se hrvatski i srpski izrazi, nazivi lokacija više su puta pogrešno napisani, a pojedini dijelovi teško su razumljivi. Takav način pisanja može upućivati na pokušaj prikrivanja identiteta, ali i na to da autor nije previše mario kako tekst izgleda, nego samo da postigne učinak.
Sadržajno je poruka jednako neujednačena. U njoj se miješaju navodne anarhističke reference, psovke, prijetnje policiji i izrazi povezani s domaćim ideološkim podjelama na ustaše i partizane. Umjesto jasne političke poruke, tekst više djeluje kao nasumično skupljena radikalna retorika modelirana pomoću umjetne inteligencije, piše Jutarnji list.
Autor u nastavku navodi TATP, eksploziv poznat iz više terorističkih napada u Europi. Spominjanje konkretne vrste eksploziva i tehničkih detalja može biti pokušaj da prijetnja zvuči uvjerljivije. Takav detalj u anonimnoj dojavi služi za stvaranje dojma ozbiljnosti, pogotovo kada se uzme u obzir kako teroristička organizacija na koju se autor poziva u svojim napadima nije koristila TATP oblik eksploziva.
Isto tako, u mailu je priložena fotografija Glocka 19 pete generacije, no brzom pretragom utvrdili smo kako je riječ o fotografiji preuzetoj s Reddita. Izvorna objava na ovoj društvenoj mreži prethodi prijetnji dva mjeseca, a sudeći prema nazivu podforuma (CAguns, op. a.), riječ je o osobi iz savezne države Kalifornije.No bez obzira na sve nelogičnosti, jedno se u ovakvim slučajevima ne mijenja: svaka prijetnja mora se tretirati ozbiljno dok nadležne službe ne utvrde drukčije. Zato policija u ovakvim situacijama postupa po protokolu, neovisno o tome koliko je sam mail djelovao nevješto.