Ovo je pjesma godine na Porinu 2026.

Na svečanoj dodjeli 33. Porina uručena je i nagrada za Pjesmu godine. Nominirane su predstavili Mia Dimšić i Goran Karan, a u konkurenciji su se našle:

Tomislav Mrduljaš – Kapetan bez broda

Toni Starešinić, Željka Veverec / Željka Veverec, Andrej Tarkovski – Komad neba

Petar Beluhan, Vladimir Mirčeta / Petar Beluhan – Ovo je divan dan

Husein Hasanefendić Hus – Pustit ću glas

Josipa Lisac / Alka Vuica – Zamisli

Ovogodišnji Porin za Pjesmu godine pripao je Tomislavu Mrduljašu za pjesmu “Kapetan bez broda”.