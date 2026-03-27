Ovo je pjesma godine na Porinu 2026.

Na svečanoj dodjeli 33. Porina uručena je i nagrada za Pjesmu godine. Nominirane su predstavili Mia Dimšić i Goran Karan, a u konkurenciji su se našle:
Tomislav Mrduljaš – Kapetan bez broda
Toni Starešinić, Željka Veverec / Željka Veverec, Andrej Tarkovski – Komad neba
Petar Beluhan, Vladimir Mirčeta / Petar Beluhan – Ovo je divan dan
Husein Hasanefendić Hus – Pustit ću glas
Josipa Lisac / Alka Vuica – Zamisli
Ovogodišnji Porin za Pjesmu godine pripao je Tomislavu Mrduljašu za pjesmu “Kapetan bez broda”.
