Ovo je nova prosječna plaća u Hrvatskoj

Prosječna neto plaća isplaćena zaposlenima u pravnim osobama u Hrvatskoj u studenom prošle godine dosegnula je 1.498 eura, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS). U usporedbi s istim mjesecom godinu ranije, riječ je o nominalnom rastu od 9,7 posto, dok je realni porast, uzimajući u obzir inflaciju, iznosio 5,7 posto.

Na mjesečnoj razini također je zabilježen rast. U odnosu na listopad 2025., studenska neto plaća bila je veća za 1,9 posto nominalno, odnosno 1,3 posto realno.

Najviša prosječna neto plaća zabilježena je u djelatnosti zračnog prijevoza i iznosila je 2.315 eura. S druge strane, najmanja primanja imali su zaposleni u proizvodnji odjeće, gdje je prosjek iznosio svega 967 eura, što jasno pokazuje velike razlike među sektorima.

Medijalna plaća ispod prosjeka

Medijalna neto plaća za studeni iznosila je 1.278 eura, što znači da je polovica zaposlenih primala manje, a polovica više od tog iznosa. U odnosu na listopad, medijalna plaća blago je pala za 0,2 posto, dok je na godišnjoj razini porasla za oko 10 posto.

Prosječna bruto plaća u studenom iznosila je 2.093 eura. U usporedbi s prethodnim mjesecom, to je nominalni rast od 2,3 posto i realni od 1,7 posto. Na godišnjoj razini bruto plaće porasle su nominalno za 10,2 posto, a realno za 6,2 posto.

Kao i kod neto iznosa, najviše bruto plaće zabilježene su u zračnom prijevozu (3.370 eura), dok je najniži prosjek ostvaren u proizvodnji odjeće, gdje je iznosio 1.277 eura.

Nominalni rast brži od realnog

U razdoblju od siječnja do studenog 2025. prosječna neto plaća iznosila je 1.445 eura, što je 10 posto više nominalno i 6,1 posto više realno u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prosječna bruto plaća u istom razdoblju dosegla je 2.010 eura, uz nominalni rast od 10,7 posto i realni od 6,8 posto.

Manje plaćenih sati, veća satnica

U studenom 2025. prosječan broj plaćenih sati iznosio je 158, što je 12,7 posto manje nego u listopadu. Najviše plaćenih sati zabilježeno je u vodenom prijevozu (173), dok su najmanje sati imali zaposleni u djelatnostima upravljanja i održavanja zgrada te uređenja krajolika (142).

Unatoč manjem broju sati, prosječna neto satnica porasla je na 9,17 eura. To je rast od 15,9 posto u odnosu na listopad iste godine te 14,8 posto u usporedbi sa studenim 2024., pokazuju najnoviji podaci DZS-a.