Ovo je najskuplja namirnica u vašem frižideru, a najčešće je bacate

Mnogi misle da su najskuplje namirnice u hladnjaku one koje dolaze u skupim pakiranjima – poput pršuta, dimljene ribe ili svježeg sira. No, istina je da najviše novca zapravo gubimo na jajima.

Jaja sama po sebi nisu luksuzna ni skupa, ali postaju najčešće bačena namirnica u kućanstvima jer ih kupujemo redovito, a rijetko potrošimo do kraja roka. Kada se pokvare, najčešće ih bacamo cijela, zajedno s ambalažom – i tako iz mjeseca u mjesec stvaramo nepotreban trošak i otpad. Prema procjenama europskih istraživanja, jaja su među najčešćim “žrtvama” zaborava u hladnjaku – jednostavno ostanu tamo dok više nismo sigurni jesu li još ispravna.

Jednostavan trik: kako provjeriti svježinu jaja

Najbrži način da otkrijete jesu li jaja još dobra za upotrebu je test s vodom.

Uzmite čašu ili zdjelu, napunite je vodom i u nju spustite jaje:

Ako potone i legne na bok, svježe je i sigurno za upotrebu.

Ako stoji uspravno, još se može pojesti, ali što prije.

Ako ispliva na površinu, bacite ga – pokvareno je.

Ova mala provjera doslovno vam može uštedjeti novac i spriječiti nepotrebno bacanje hrane.

Kako potrošiti jaja prije nego što završe u smeću

Ako vam jaja često ostanu neiskorištena, a nemate volje za još jednu kajganu – postoji niz jednostavnih recepata u kojima ih možete iskoristiti.

Od njih se može napraviti frittata, savršen obrok za doručak, laganu večeru ili ponijeti na posao. Domaća tjestenina također je izvrstan način da potrošite jaja – treba vam samo malo brašna i volje.

Ljubitelji slatkog mogu ih iskoristiti u muffinima, biskvitima ili palačinkama, a kuhana jaja su praktična za salate, sendviče ili brzinski međuobrok. Ako volite klasične okuse, uvijek možete pripremiti i francusku salatu, i to ne samo za blagdane.