Ovo je najgori doručak na svijetu i ne preporučuje se nikome

Iako mnogi smatraju žitarice praktičnim i "zdravim" izborom, stručnjaci upozoravaju da određene vrste, posebno one s dodanim umjetnim zaslađivačima, mogu nanijeti više štete nego koristi - naročito ako ih jedete rano ujutro, prenosi N1.

Kako umjetni zaslađivači djeluju na crijeva?

Umjetni zaslađivači, koji se dodaju kako bi pojačali okus bez dodatnih kalorija, mogu narušiti ravnotežu crijevne mikrobiote. Takve promjene u sastavu bakterija u crijevima povezane su s nepovoljnim utjecajem na probavu i metabolizam.

Osim toga, istraživanja pokazuju da umjetni zaslađivači mogu ometati prirodnu regulaciju apetita. To može dovesti do većeg unosa kalorija i, s vremenom, do povećanja tjelesne mase.

Kombinacija šećera, zaslađivača i šećernih alkohola

Nutricionistica Abby Grimm upozorava da žitarice često sadrže kombinaciju šećera, umjetnih zaslađivača i šećernih alkohola, poput eritritola, koji posebno negativno utječu na probavu.

"Šećerni alkoholi privlače vodu u probavni sustav, što može izazvati neugodne simptome poput nadutosti, proljeva, plinova i grčeva. Također mogu promijeniti omjer dobrih i loših bakterija u crijevima", objašnjava Grimm.

Nedostatak proteina i nagli skokovi šećera u krvi

Grimm naglašava da ovakve žitarice često imaju malo proteina, što dodatno pogoršava situaciju. Nedostatak proteina u obroku može dovesti do naglog porasta razine šećera u krvi, a zatim i do njegova brzog pada.

"Kad šećer u krvi naglo poraste, raste i želja za slatkim, što dovodi do većeg unosa šećera i, s vremenom, debljanja", dodaje ona.

Također, prekomjerna količina šećera u prehrani stvara idealne uvjete za rast štetnih bakterija u crijevima. To može poremetiti komunikaciju crijeva s ostatkom tijela, utjecati na metabolizam i otežati održavanje zdrave tjelesne mase.