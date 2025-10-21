Ovo je najbolje piće za zdrav metabolizam

Stručnjaci ističu da na metaboličko zdravlje snažno utječu svakodnevne navike – prehrana, kretanje, san i razina stresa.

Prema riječima stručnjaka za prehranu, najbolje piće za metaboličko zdravlje je sok od nara.

„Njegov sok posebno je bogat polifenolima, uključujući flavonoide poput antocijanina i elagične kiseline“, objašnjava nutricionistička savjetnica i dijetetičarka Samantha DeVito za EatingWell.

Ti antioksidansi djeluju kao obrambeni mehanizam koji neutralizira slobodne radikale i pomaže u zaštiti stanica od oksidativnog stresa. Također pridonose ravnoteži razine šećera i kolesterola u krvi te smanjuju upalne procese – što sve podržava zdrav metabolizam.

Evo kako još djeluje

Osim što jača obrambeni sustav, sok od nara doprinosi i zdravlju crijeva.

„Polifenoli iz nara djeluju kao prebiotici koji hrane korisne crijevne bakterije, a one zatim proizvode masne kiseline kratkog lanca koje smanjuju upalu i potiču zdrav metabolizam“, kaže DeVito.

Dijetetičarka Averi Zenker dodaje da uravnotežen mikrobiom pomaže u regulaciji šećera u krvi, smanjuje upalu i podržava zdrav kolesterol – ključne čimbenike u prevenciji metaboličkih poremećaja.

Zahvaljujući visokom udjelu antioksidansa, sok od nara pozitivno djeluje i na srce.

„Unos nara povezuje se s nižim krvnim tlakom i boljom funkcijom krvnih žila“, navodi DeVito.

Dakle, u kombinaciji s uravnoteženom prehranom, sok od nara može pružiti dodatnu podršku srcu i cijelom metaboličkom sustavu, piše N1.