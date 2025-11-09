Ovo je najbolja marinada: Meso će biti mekano, sočno i prepuno okusa

Najbolja marinada u kojoj meso otpušta svoje unutarnje sokove, koji u najvećoj mjeri sadrže karakteristične mirise.

Mnogi tvrde da je ovo najbolja marinada za meso. Evo kako ćete pripremiti dobru marinadu za govedinu, piletinu ili divljač. Meso je najbolje marinirati preko noći ili barem nekoliko sati prije pečenja

Kako biste meso pripremili što lakše i jela učinili što ukusnijima, važno je napraviti dobru marinadu i držati meso u njoj 48–72 sata. Ako se ne pripremi kako treba, rezultat je suho meso, piše krstarica.com.

Evo kako izgleda najbolja marinada za govedinu, piletinu ili divljač:

Sastojci:

- 1/4 l bijelog vina

- 1/4 l vinskog octa

- 2 žlice šećera

- 10 zrna papra

- 50 g nasjeckanog celera

- 100 g nasjeckanog peršina

- 100 g nasjeckane mrkve

- veća glavica crvenog luka, narezana na ploške

- 2 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

- 1 l vode

Priprema:

Pomiješajte vodu, vino i ocat. Nasjeckajte povrće i zajedno sa začinima dodajte u posudu.

Kratko prokuhajte i ostavite da se ohladi.

Ova količina dovoljna je za tri kg mesa. Ako pripremate manju ili veću količinu, srazmjerno smanjite ili povećajte sastojke kako bi meso ostalo sočno i mekano.