Ovo je lokacija na kojoj je uhićen ubojica iz Drniša

Dalmacija Danas je na licu mjesta!

Uhićenje Kristijana Aleksića (50) osumnjičenog za ubojstvo provedeno je na području nedaleko njegove kuće, u ranim jutarnjim satima.

 

Prema dostupnim informacijama, policijski službenici su ga locirali nakon intenzivne potrage te ga ubrzo svladali i priveli. Sve se odvijalo u neposrednoj blizini mjesta gdje je posljednji put viđen, nakon čega je prevezen u policijske prostorije na daljnje kriminalističko istraživanje.

Policija je ranije priopćila da je njihovom brzom reakcijom osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile – tjelesne snage i sredstava za vezivanje. Prilikom pregleda kod njega je pronađeno vatreno oružje te nož s oštricom dužine oko 20 centimetara.

Policija otkrila kako je uhićen ubojica Kristijan Aleksić

- U potrazi za počiniteljem sudjelovao je velik broj policijskih službenika, službeni psi tragači te sva raspoloživa oprema, uključujući helikopter i bespilotne letjelice (dronove) - izvijestila je PU šibensko-kninska. 

 

Podsjetimo, Aleksić je u subotu uvečer na terasi obiteljske kuće ubio dostavljača pizze 19-godišnjeg Luku.

 

 

Pogledajte video s mjesta gdje je uhićen.

