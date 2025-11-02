Close Menu

Ovo je Lille objavila. Stižu komentari: "Boginjo!"

Ponovno je 'zapalila' društvene mreže

Poznata hrvatska pjevačica Lidija Bačić Lille ponovno je dokazala zašto je jedna od najpraćenijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama. Svojim posljednjim objavom na Facebooku izazvala je pravu lavinu reakcija - i to s razlogom.

Na fotografiji koja je u kratkom vremenu prikupila tisuće lajkova i stotine komentara, Lidija pozira u crnom kompletu donjeg rublja i prozirnim najlonkama.

Oduševljenje pratitelja

Komentari oduševljenih obožavatelja ne prestaju stizati. "Prekrasna kao i uvijek!", "Boginjo!", "Ti si pravo čudo prirode" - samo su neki od njih. Poznato je da Lidija s lakoćom spaja glazbu, stil i scenski nastup, a njezine objave redovito privlače pažnju i domaćih i regionalnih medija.

