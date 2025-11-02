Ovo je Lille objavila. Stižu komentari: "Boginjo!"

Poznata hrvatska pjevačica Lidija Bačić Lille ponovno je dokazala zašto je jedna od najpraćenijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama. Svojim posljednjim objavom na Facebooku izazvala je pravu lavinu reakcija - i to s razlogom.

Na fotografiji koja je u kratkom vremenu prikupila tisuće lajkova i stotine komentara, Lidija pozira u crnom kompletu donjeg rublja i prozirnim najlonkama.

Oduševljenje pratitelja

Komentari oduševljenih obožavatelja ne prestaju stizati. "Prekrasna kao i uvijek!", "Boginjo!", "Ti si pravo čudo prirode" - samo su neki od njih. Poznato je da Lidija s lakoćom spaja glazbu, stil i scenski nastup, a njezine objave redovito privlače pažnju i domaćih i regionalnih medija.