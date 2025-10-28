Ovo je jedino povrće koje je bolje smrznuto nego svježe

Svaki kuhar ima jedno jelo koje uvijek oduševi društvo. U ovom slučaju, riječ je o jednostavnom receptu čiji je glavni sastojak – zamrznuti grašak. Autorica priče otkriva kako upravo taj recept, varijacija poznatog pesta od graška, redovito izaziva oduševljenje njezinih prijatelja. Još bolja vijest? Sastojci su obično već u smočnici ili zamrzivaču, što ga čini savršenim izborom za brzi obrok bez stresa.

Kako je grašak promijenio svijet zamrznute hrane

Zamrznuti grašak ima zanimljivu povijest. Još 1920-ih godina Clarence Birdseye, nadahnut tehnikama brzog zamrzavanja koje je vidio kod Inuita, razvio je tehnologiju kojom se povrće može brzo smrznuti, a da pritom zadrži okus i hranjive tvari. Grašak je bio među prvim povrćem koje je komercijalno zamrzavano – i time je zauvijek promijenio prehrambenu industriju. Od tada, ovaj sitni zeleni plod ostaje sinonim za praktičnost, svježinu i svestranost u kuhinji, piše Simply Recipes.

Što kažu kuharski stručnjaci?

Na pitanje postoji li povrće koje je bolje zamrznuto nego svježe, kuhari su jednoglasni – grašak pobjeđuje bez konkurencije.

Anthea, kuharica i autorica kuharica, ističe kako "omjer uloženog truda i rezultata nije u korist svježeg graška". "Zamrznuti grašak nije samo praktičniji, već svježi često zna imati neugodnu teksturu", dodaje ona.

Grace Bianco, poznata po blogu Tastefully Grace, slaže se: "Svježi grašak brzo gubi slatkoću i postaje brašnast ako se ne pojede odmah. Zamrznuti grašak, koji se blanšira i zamrzava na vrhuncu zrelosti, zadržava slatkast okus i savršenu teksturu. Uz to, dolazi već očišćen i spreman za uporabu – velika ušteda vremena!"

Michelle Williams iz Coffee and Champagne priznaje da je sa svježim graškom uvijek "utrka s vremenom". "Ako ga ne skuham odmah, već sutradan je mekan i izboran. Zamrznuti grašak, s druge strane, čeka savršeno očuvan dok ga ne poželim iskoristiti."

Kuhar Dan Pelosi, poznat na društvenim mrežama kao Grossy Pelosi, otkriva da mu je grašak uvijek pri ruci. "Dodajem ga u sve – posljednje dvije minute kuhanja tjestenine, u svježe kuhanu rižu, pa čak i u kupovno butter chicken jelo. Odlično se uklapa, a otapa se gotovo trenutno." Pelosi se, ironično, jedino odlučuje za svježi grašak kad priprema – pesto od graška.

Mali zeleni heroj svakodnevne kuhinje

Grašak, bilo u kremastom pestu, proljetnoj juhi ili jednostavno kao prilog, pokazuje kako skromna namirnica može imati velik utjecaj na svakodnevno kuhanje. Zahvaljujući tehnologiji zamrzavanja staroj više od stoljeća, danas uživamo u okusu svježeg graška tijekom cijele godine – bez obzira na sezonu, javlja Simply Recipes.

Zamrznuti grašak nije samo praktičan izbor – on je dokaz da ponekad najjednostavnije namirnice kriju najviše kulinarskih čarolija.