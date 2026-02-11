Ovo je jedino mjesto u Hrvatskoj gdje možete prosvjedovati bez dozvole

Zagrebački Trg Francuske Republike, jedino je mjesto u Hrvatskoj gdje mirno okupljanje i javni prosvjed može proći bez dozvole. Objavio je to Jurica Gašpar, glavni urednik Morskog.hr koji je citirao državu.

I doista, u Članku 13. Zakona o javnom okupljanju stoji:

U glavnom gradu Republike Hrvatske Zagrebu svatko može bez prijave održavati mirno okupljanje i javni prosvjed na Trgu Francuske Republike.

Zagrebački Keglić, kaže Gašpar, "sigurnosni je ventil za demokraciju" koji omogućuje građanima da spontano izraze svoje mišljenje "bez čekanja na dozvole ili rješenja". Pa dodaje: "E sad, ako mislite da je to plod dobre volje hrvatskog zakonodavca, a ne činjenice da smo članica EU, razmislite još jednom..."

Hrvatska je uvođenjem ovakvog mjesta, veli, "željela ispuniti visoke standarde Vijeća Europe i Europskog suda za ljudska prava". Oni, kaže Gašpar: "Nalažu da države moraju osigurati barem jedan prostor gdje je sloboda okupljanja apsolutna i neovisna o administrativnim odobrenjima."

"Tako smo, unatoč tolikom trudu da budemo Vučićeva Srbija, ipak morali usvojiti i neke civilizacijske standarde. S obzirom na ovo, eto, dakle, ideje, svima koji sutra žele organizirati neki novi skup - ne trebate pitati ni Plenkovića, ni Božinovića, ali ni Tomaševića za dozvolu. Samo dođite na "Francuski" trg i prosvjedujte ili se okupljajte", zaključuje novinar.