Ovo je Hajdukov novi put do Europe: Bijeli opet mogu na stare znance, a evo tko im prijeti od susjeda

Gonzalo Garcia bio je nadomak potpune senzacije s Istrom. Naime, jedna ga je pobjeda dijelila od toga da Puljane uvede u Europu, odnosno u kvalifikacije za jesen na Starom kontinentu. Ipak, nisu uspjeli Puljani slaviti na Opus Areni, a kockice su se poklopile tako da je kao četvrti u Europu ušao Varaždin. Ipak, izgledno je da će se Urugvajac baviti pripremom europskih utakmica. Skautirat će se brojni klubovi, a na kraju će dublju i detaljniju posvetu dobiti samo jedno ime. Garcia će svoju novu momčad pripremati za drugo pretkolo konferencijske lige - na klupi Hajduka. Stvar će postati službena kada s Poljuda uplate dogovorenu cifru i više nikakvih tajni tu nema, prenose Sportske novosti.

Pokušaj ostvarenja sna

Nova sezona donosi i novi pokušaj sna - jeseni u Europi. Posljednji kojemu je to pošlo za rukom bio je Stanko Poklepović čiji je Hajduk te godine prolazio preko dvaju rumunjskih predstavnika u trećem i četvrtom pretkolu Eurolige. S ukupnih 4:3 izbačen je Dinamo iz Bukurešta, a posljednja prepreka bila je Unirea koja je apsolvirana s glatkih 5:2. Pred sada već petnaest godina je bila ta jesen u kojoj su na Poljud dolazili Anderlecht, AEK i Zenit iz St. Petersburga. Od tada uspjeha bilo nije. Svake godine se krene ispočetka i završi s jednakim razočaranjem.

Najbliže je skupinama u novijoj eri bio Marijan Pušnik koji je ispao od Maccabi Tel Aviva nakon jedanaesteraca. Gennaro Gattuso je posljednji koji nije uspio. Uskoro i službeno bivši trener Hajduka doživio je ozbiljnu blamažu ispadanjem od Ružomberoka. Pokušat će Hajduk opet. Red je Gonzalu Garciji. Morat će Urugvajac pomno složiti kockice koje će morati biti bolje od onih diljem Europe. Novi Hajduk ide u novi pokušaj. Na tom bi mu putu mogli stajati neki stari znanci, a veliki dio njih može se nazvati i dužnicima. Uloga nositelja bi u drugom pretkolu trebala ponuditi nešto lakše suparnike, ali kome se uopće nakon pustih Gzira i Ružomberoka može ispred imena staviti prefiks "lakši".

U oko pri vrhu liste nenositelja odmah upada HB Torshavn kojeg je Hajduk riješio sada već prošle sezone na samom početku Euro puta, ali bilo je to teže od očekivanog. Od starih znanaca u lijepom sjećanju je i slovenski Koper. Možda Hajduk opet ode u Deželu na Bonifiku. Sezone 15./16. Bijeli su prolaz riješili na Poljudu nakon poraza od 3:2 u gostima. Nešto bolji koeficijent, a opet lošiji od Hajdukovog ima ukrajinska Oleksandriya koja je pala na Pušnikovom putu do sna. Moguć je i revanš protiv Levskog s kojim se onomad uspješno obračunao Joan Carrillo. Opet su Bugari u priči, opet bi se moglo do bugarske prijestolnice. Nešto nije je i moldavski Zimbru kojeg su Bijeli riješili u sezoni 96/97 i to vrlo lagano, sa 6:1 u dvije utakmice.

Bijeli su im ‘dužnici‘

Rezime nenositelja dovodi nas i do momčadi koje su Bijelima "dužnici". Krajem srpnja i početkom kolovoza 2009. godine Bijelima je zapaprila slovačka Žilina u trećem pretkolu Europske lige. Ključnim se pokazao uzvrat na Poljudu, a Hajduk je šokantno poražen s 0:1. Na klupi je tada sjedio Ivica Kalinić, a njemu je također posrtaj pao prilično loše. Žilina prijeti i ove godine, a hoće li Garcia dobiti priliku da osveti Kalinića reći će ples kuglica koji je na rasporedu sredinom lipnja, točnije, osamnaestog dana u mjesecu. Veliki dio hajdučkog puka uhvati "mala snaga" kada se spomene Dila Gori. Gruzijski predstavnik za Bijele je bio koban u ljeto 2013. godine kada su šokantno eliminirani s 0:2 u dvije utakmice. Na klupi je tada sjedio Igor Tudor. Ovaj novi Hajduk možda dobije priliku za let do Gruzije na revanš, osvetu.

Možda put i ne bude toliko dug, ali to će značiti da Bijeli moraju na gostovanja u susjedstvo. Kuglice ih mogu spojiti sa Sarajevom, a istočni dio Balkana nudi odlazak kod Radničkog ili Novog Pazara. Moguć je i put na jug, u Crnu Goru. To će se dogoditi ako kuglice 18. lipnja spoje Hajduk s Dečićem. Šarolik je zaista popis mogućih protivnika. Ima svega, od neugodnih Skandinavaca i sjevernjaka, do potencijalnih susjedskih ogleda. Ima tu i dužnika te onih koji su već apsolvirani. Među nenositeljima je i Varaždin, ali je svakome jasno da do tog ogleda ne može doći.

Hajduk je do sada u Europi pokazao to da ni protiv koga u startu nije favorit. Morat će Bijeli kvalitetu dokazati na terenu i to s Gonzalom Garciom za kormilom. Vjerojatno će Urugvajac stići dobro upoznat s povijesti Bijelih u ovom natjecanju. Pred njim je ozbiljan izazov. Neki nude priliku za revanš, dok će protiv drugih trebati potvrditi trijumf.