Ovo je fešta koju mještani i gosti čekaju cijelu godinu! Stotine ljudi iz cijele Dalmacije dolaze u ovo podbiokovsko mjesto: "Sve je besplatno. Nema čega nema"

Pod vedrim ljetnim nebom i u ozračju zajedništva, Dusina je u petak, 8. kolovoza, bila domaćin nezaboravne ribarske večeri, i to već pete po redu, koja je još jednom potvrdila status jednog od najomiljenijih događaja u Vrgorskom kraju.

Kako i ne bi, kad je izvor Buk bio ispunjen mirisom svježe pripremljene ribe, zvukom smijeha i, kao šećer na kraju, dobrom glazbom. Ova omiljena fešta privukla je mnoštvo mještana, ali i posjetitelja iz cijelog kraja. Neki su čak potegnuli i više od stotinu kilometara samo kako bi doživjeli spoj izvrsne spize, vrhunske kapljice i bogate ribarske baštine.

Gastronomska ponuda i zabava do sitnih sati

Besplatna riblja jela, pripremljena prema tradicionalnim receptima, mamila su nepca posjetitelja, dok su piće i suvenir-čaša bili dostupni po simboličnoj cijeni. Okupljenu publiku je najprije rasplesao Alen Nižetić, a potom je DJ održao ritam i zabavu do sitnih sati.

Uoči samog početka programa razgovarali smo s Davorom Barbirom, predsjednikom Udruge voćara grada Vrgorca, koji je istaknuo važnost okupljanja više od 20 voćarskih ekipa te razvoj i tradiciju njihovih susreta, koji traju već sedmu godinu.

Naglasio je kako ovakvi događaji ne samo da njeguju druženje i prijateljstvo, već i jačaju suradnju među proizvođačima te potiču promociju domaćih proizvoda.

- Mi predstavljamo voćare, ima nas više od 20 ekipa, a ideja za ovakvo okupljanje rodila se prije osam godina. Do tada smo često sudjelovali na proslavama i ribarskim večerima u drugim mjesnim odborima, a onda smo shvatili da i mi imamo puno mogućnosti, prostora i potencijala. Odlučili smo se uključiti i evo, sada već sedmu godinu zaredom organiziramo naš susret.

'Ljudi koji dođu jednom, vraćaju se ponovno'

Dodao je kako su dojmovi ekipa, ali i ljudi koji dolaze na feštu uvijek izuzetno pozitivni.

- Ljudi koji dođu jednom, vraćaju se ponovno. Svim svojim prijateljima pričaju o ovom događaju i dovode ih sa sobom. Ovdje, nema čega nema - ističe naš sugovornik.

Moramo se složiti s njim, jer i sami smo vidjeli, kad se u jednoj večeri spoje dobra hrana, vesela atmosfera i bogata tradicija, recept za uspjeh je zagarantiran.

Na 5. ribarskoj večeri okupile su se čak 24 ekipe – među njima Staševica, Udruga BATT Split, L.D. Jarebica Dusina, L.D. Jarebica Pojezerje, Lađarice, Susjede, Ante i kum Taslak, Prud i mnogi drugi. U Dusinu su stigli iz svih dijelova Dalmacije – od Neretve i Splita, preko Staševice, pa sve do susjednih sela Dusina.

Ekipe iz cijele Dalmacije stigle u Dusinu

- Svi koji su se prijavili došli su kod nas drage volje. Kako mi idemo kod njih na proslave, tako i oni rado dolaze kod nas – istaknuli su organizatori.

Hrana i piće su bili besplatni.

- Sve je besplatno. Okupljeni mogu kupiti čašicu, po cijeni od 10 eura da im ostane za uspomenu - priča nam Barbir.

Porazgovarali smo okupljenim ekipama

Kratko smo porazgovarali s ekipom Staševica, iz susjednog selo odmah do Dusine. Predsjednik mjesnog odbora Staševica, Nikša Marević, rekao nam je da mjesto broji oko tisuću stanovnika. Primarna djelatnost im je poljoprivreda.

- Mi smo preko polja i spremamo crni rižot od sipa - kazuju nam veseli momci.

Žarko Španjić, zapovjednik DVD-a Pojezerje, otkrio nam je da njegova ekipa kuha žabe na rižot.

Koliko je voćara na području Vrgorca?

Na području Grad Vrgorca ima 40 i nešto samo voćara, koji se bave uzgojem, breskve, nektarina, jabuka, šljiva i stolnog grožđa (sorte Kardinal i Viktorija). Ističe i da je na području Vrgorca 160 OPG-ova.

- Ljudi ovdje rade razne poslove. Neki se poljoprivredom bave dopunski, uz svoj redovni posao, a neki isključivo žive od poljoprivrede. Ima i onih koji obrađuju od 5 do 10 hektara zemlje i u tome su se usavršili. Danas se radi puno jednostavnije nego prije, ali tržište nam je uvijek promjenjivo. Nekad se pojavi višak proizvoda, pa cijena zna stagnirati ili padati. Dogodi se i da, kad cijena padne, u zemlju uvezu robu iz drugih država, često i drugoklasnu, što nam dodatno stvori problem. No, to obično traje kratko, 7 do 10 dana. Kad ljudi probaju tu uvezenu robu, shvate da je domaće najbolje i sve se opet vrati na staro – pojašnjava naš sugovornik, predsjednik Udruge voćara, povrćara, ratara i eko proizvođača Grada Vrgorca.

Zanimalo nas je koliko stanovnika ima na području Dusine, kao i koja sve mjesta obuhvaća

- Dusina ima više od tisuću stanovnika, ako računamo i sva okolna sela – objašnjava Barbir.

- U šire područje Dusine ulaze Veliki Prolog, Stinjevac, Butina, Lukavac, a najjednostavnije je reći da je to sve dio Jezera. Jezero pak obuhvaća i Državitiće, Umčane, Vina, Butinu, Stinjevac i Lukavac, sve što se nalazi u prostoru rijeke. Uglavnom, unutar Dusine imamo pet do šest naselja - govori.

Vina Pilač – nesebični partner manifestacije

Na pitanje koliko se zemlje obrađuje u Dusinama, Barbir ističe kako u ovom kraju raste oko 14 milijuna trsova vinove loze, dok za voćke nema točan broj.

- Poljoprivredne površine protežu se kroz cijelu Dusinu, ukupno oko 26 kilometara. Divota za obrađivati! - kaže uz osmijeh.

Poseban doprinos večeri dali su Vina Pilač iz Vrgorca, dugogodišnji partner manifestacije, koji svake godine nesebično doniraju vino posjetiteljima.

- Pilač nam već godinama pomaže, a lani se popilo čak 400 litara vina koje su donirali – otkriva Barbir.

- Mislim da su oni donirali dvije trećine, a možda i sve, jer gotovo svo vino koje se ovdje toči dolazi upravo od njih.

"Ako ne znaš šta je bilo popij crno vino"

Poseban šarm večeri dale su i male, spontano zabavne situacije. Među brojnim ekipama koje su pripremale riblja jela, posebno se istaknula ekipa pod imenom "Franić vina".

Njihove majice s natpisom "Ako ne znaš šta je bilo popij crno vino" izazvale su osmijehe i brojne komentare posjetitelja.

Za kraj smo pitali Barbira, predsjednika Udruge voćara grada Vrgorca, što bi želio poručiti o ovoj manifestaciji.

- Nemam što posebno dodati osim da se nadam da će se ova tradicija nastaviti i da se neće prekidati. Važno mi je da ostanemo u granicama koje nam okolnosti dozvoljavaju, ali i da stalno širimo program. Volio bih da se ubaci i više sadržaja za djecu, lani smo, primjerice, imali i tobogan, te da događaj bude zanimljiv svima, od najmlađih do najstarijih.

Uvijek možemo dodavati nešto novo, ali bez pretjerivanja u cijenama. Nije nam cilj zarada, nego da pokrijemo troškove, sačuvamo tradiciju i privučemo što više ljudi koji će otići zadovoljni – poručuje Barbir za portal Dalmacija Danas.

Kako je sve krenulo?

Među posjetiteljima susreli smo i Tomislava Vukosava, 70-godišnjeg privatnog iznajmljivača iz Dusine, koji u ponudi ima dvije kuće za iznajmljivanje. I on je, kaže, redovit gost ribarske večeri te smatra da ovakvi događaji dodatno promiču turizam i prepoznatljivost mjesta.

- Ovo je jedan drugačiji vid ribarske večeri, nije to ona komercijalna fešta. Ovdje se sve radi za narod i za društvo, a organizira je naša omladina, što je, po meni, najvažnije. Imamo vrijednu omladinu, a ovo cijelo polje treba uzdržati i oni to rade. Nema vrste ribe koja neće biti na meniju. I sve je besplatno: vino, voda, riba. Bit će i napuhanac za djecu, dakle ima sadržaja za sve, od najmlađih do najstarijih - rekao nam je gospodin Tomislav.

Opisao nam je kako je krenula organizacija ovog događaja:

- Prije pet godina nas se desetak okupilo i rekli smo: "Ajmo napraviti jednu zabavu navečer. Platit ćemo sve troškove pa što bude." I ispalo je odlično. Sljedeće godine bilo je još bolje, treće godine već smo imali i sponzore - prisjeća se Tomislav Vukosav.

Na pitanje koliko mu sve to znači, odgovara bez razmišljanja:

- Srce mi je ogromno, pogotovo sada, u mojim godinama. Imam 12 unučadi i kad oni dođu, to je veselje! Na ovakvim prilikama svi se okupimo i to je nešto što se ne može opisati - kaže Vukosav s osmijehom

Posebno je zahvalio vijećniku u GV grada Vrgorca (NLM) Milanu Vukoslavu - Tajsi na pomoći.

- On nam je svima 'sluga'. Od srca mu hvala - ističe naš sugovornik za kraj.

Kako se feštalo u maloj po kvadraturi, ali velikoj po broju dobrih ljudi Dusini, pogledajte u nastavku: