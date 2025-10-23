Ovo je dio Marjana mjesecima nakon oluje

Dio Park-šume Marjan na Mandalinskom putu, neposredno iznad Marjanskog tunela, još uvijek nosi teške posljedice oluje koja je područje pogodila prije nekoliko mjeseci. Na toj se lokaciji, kako svjedoče prolaznici, i dalje nalaze polomljena stabla koja se nadvijaju iznad ograde i prijete sigurnosti pješaka i vozila, dok je hidrant u neposrednoj blizini ostao zarobljen među granjem i srušenim deblima.

Unatoč tome što je od nevremena prošlo znatno vrijeme, teren još nije saniran, a situacija izaziva zabrinutost građana zbog mogućih opasnosti. Posebno je problematično što se radi o dijelu javne površine kojom svakodnevno prolaze šetači, rekreativci i posjetitelji Marjana.

