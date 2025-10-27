Ovo je čovjek koji je ubio Slovenca dok je spašavao sina

Dvadestjednogodišnji mladić iz romskog naselja kraj Novog Mesta, osumnjičen za smrt 48-godišnjeg ugostitelja Aleša Šutara pred noćnim klubom Novom Mestu, priveden je istražnom sucu i određen mu je istražni zatvor, prenosi Dnevnik.si. Mladića se, kako navode vlasti, ne tereti za ubojstvo, već za kazneno djelo nanošenja osobito teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom.

Nakon što mu je danas isteklo 48-satno policijsko zadržavanje, 21-godišnjak je priveden sucu. Tužiteljstvo je zatražilo istražni zatvor, što je istražni sudac i odobrio. S Okružnog suda u Novom Mestu potvrđeno je da je osumnjičenom Sabrijanu Jurkoviču pritvor određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Branio se, tvrdi da nije kriv

Na sudu su također rekli da se osumnjičeni branio, ali nije priznao krivnju za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, izvještava STA.

Podsjetimo, ubijeni Šutar je došao po svog sina, kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma. Pokušao je zaštiti sina, no napadnut je. Jedan od napadača iz skupine Roma udario ga je u glavu i od posljedica udarca je preminuo. Zadobio je teške ozljede glave, unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka i liječnici ga nisu mogli spasiti.

Još u nedjelju iz policijske uprave Novo Mesto pojasnili su kako se 21-godišnjaka sumnjiči za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede, a ne za ubojstvo. Ipak, kvalifikacija kaznenog djela može se promijeniti tijekom sudske istrage, sve do podizanja optužnice, pa čak i kasnije tijekom suđenja.

Za oba djela moguća kazna do 15 godina zatvora

Slovenski Kazneni definira ubojstvo vrlo jednostavno. "Tko drugome oduzme život, kaznit će se zatvorom od pet do petnaest godina", navodi se u članku 115. Zanimljivo je da je ista maksimalna kazna zatvora predviđena i za kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede s fatalnim ishodom.

Osnovna definicija osobito teške tjelesne ozljede iz članka 124. Kaznenog zakonika kaže: "Tko nekoga tako teško tjelesno ozlijedi ili mu nanese takvu tešku štetu zdravlju da je zbog toga bio ugrožen život ozlijeđenog, ili je uništen ili zauvijek vrlo oslabljen važan dio njegova tijela ili važan organ, ili je ozlijeđeni zbog toga zauvijek postao nesposoban za bilo kakav rad, ili je ostao unakažen, ili mu je zauvijek teško narušeno zdravlje, kaznit će se zatvorom od jedne do deset godina".

Međutim, drugi stavak istog članka dodaje ključnu odredbu: "Ako ozlijeđeni zbog ozljede iz prethodnog stavka umre, počinitelj će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina." S Okružnog suda u Novom Mestu potvrđeno je da se Sabrijan J. sumnjiči upravo prema toj odredbi, što znači da mu prijeti do petnaest godina zatvora. No to je, po svemu sudeći, ujedno i najviša kazna koju po slovenskom zakonu može dobiti.

Nakon udarca pao na beton, umro je u bolnici

Prema dosad poznatim informacijama, 21-godišnjak je žrtvu udario samo jednom, no Aleš Šutar zadobio je takve ozljede da mu nije bilo spasa.

Šutar je nakon udarca pao na beton, zadobivši pritom ozljede od kojih je kasnije preminuo u bolnici.