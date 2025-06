Ovo će zanimati mnoge: Mall of Split ima novo dnevno radno vrijeme, poznato kojim nedjeljama će raditi do kraja godine

Iz uprave najvećeg splitskog trgovačkog centra, Mall of Split, stigla je obavijest o promjeni radnog vremena tijekom ljetnih mjeseci.

"Obavještavamo Vas da će trgovački centar Mall of Split raditi prema ljetnom radnom vremenu (od 09.00 h do 22.00 h) u periodu od 08. lipnja 2025. (uključujući 08. lipnja 2025.) do 14. rujna 2025. (uključujući 14. rujna 2025.)", poručili su iz uprave centra. To znači da će posjetitelji moći uživati u kupovini i zabavi u Mall of Splitu od 9 ujutro do 10 sati navečer tijekom cijelog ljeta.

Važna napomena za posjetitelje jest da će Mall of Split biti zatvoren na sve zakonom određene blagdane, spomendane i neradne dane, kao i nedjelje u 2025. godini. Ipak, iz centra najavljuju i 16 radnih nedjelja, čiji popis možete vidjeti u nastavku.

Radne nedjelje do kraja godine:

15.06.2025.

29.06.2025.

06.07.2025.

13.07.2025.

20.07.2025.

27.07.2025.

03.08.2025.

10.08.2025.

17.08.2025.

24.08.2025.

31.08.2025.

07.09.2025.

14.09.2025.

21.12.2025.