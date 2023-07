OVO ĆE VAS NASMIJATI Boris Rogoznica otkrio kako se priprema za Splitski festival

Pjesmu 'Da nam bude lipo', Boris Rogoznica izvest će na ovogodišnjem Splitskom festivalu.

Kako je ranije otkrio, u nju je utkao crtice sebi važnih životnih filozofija. Za pjesmu je već snimio spot, a baš kao i stihove, pomno je birao i mjesto na kojem su zabilježeni najbolji kadrovi za novi glazbeni uradak.

Tijekom srijede, Rogoznica se na Instagramu našalio na svoj račun. Podijelio snimke na kojima se pohvalio kako s ocem obavlja građevinske radove na kući.

"Pripreme za Splitski festival", napisao je Boris uz emotikon koji plače od smijeha

- "Da nam bude lipo" nije samo još jedna pjesma u nizu. To je i moja životna filozofija kojom se vodim, te iskrena poruka koju ujedno upućujem svojim bližnjima. Što će biti u budućnosti ne znam, niti itko to može znati. Ono što sigurno znam i želim jest da nam sada bude lipo, kao što i sam naslov pjesme govor. Zato se ovom pjesmom mogu bez imalo zadrške autentično predstaviti publici na ovogodišnjem Splitskom festivalu, gdje mi je čast opet nastupati. Vjerujem u svaku napisanu i izgovorenu riječ, te da će ova ''Da nam bude lipo'' naići na mnoge istomišljenike i simpatizere. Ono što još znam, to je da sam dao sve od sebe kako bih ovoj pjesmi udahnuo život, sve ostalo je u Božjim rukama - ispričao je Boris ranije.