Ovo će bit pozitivni šok za vozače, mijenjaju se svi znakovi oko jednog grada u Dalmaciji

Ceste ne mogu biti previše sigurne. Direktiva o sigurnosti cestovne infrastrukture traži redovne provjere prometnih pravaca te da ih se razvrstava po tome koliko su sigurni. Ovaj naputak, najzad, stoji i u Zakonu o cestama prema kojemu je razvrstavanje potrebno provoditi najmanje jednom u tri godine.

U analizu o sigurnosti cesta ulaze podaci o cestovnoj mreži, prometnom toku i nesrećama koje su zabilježene u službenom zapisu u bazi podataka. Kad se utvrdi kakvo je stanje na nekoj cesti ili raskrižjima cesta, moguće je i utvrditi probleme na predmetnim dionicama i njihove posljedice što otvara prostor za potrebnu reakciju.

Može se reagirati neznatnim promjenama kao što su korekcije na spornim lokacijama ili dionicama, ili izmjenama vertikalne ili horizontalne signalizacije u okviru postojećeg koridora ceste. Druga mogućnost su značajni zahvati, piše Bauštela.hr.

Na dionicama državnih cesta na području Šibenika Hrvatske ceste (HC) utvrdile su da su nužne manje promjene da bi se povećala sigurnost za sudionike u prometu. Predviđene promjene izvest će odabrani ponuditelj, tvrtka Pismorad s kojom je za taj posao sklopljen ugovor krajem srpnja. U odnosu na planiranih 150 tisuća eura ceste oko Šibenika učinit će sigurnima za 108 tisuća eura.

Na zahtjev naručitelja HC-a izrađena je projektna dokumentacija za poboljšale sigurnosti na TEM cestama na području Šibenika. Podsjećamo, TEM ceste pravci su koji ‘leže’ na transeuropskoj mrežu, a u zoni Šibenika tri dionice državnih cesta te vrste trebaju postati sigurnije. Radi se o dijelovima DC 33, DC 8 te DC 58.

Kako piše u Elaboratu, zbog toga su dosad pregledani svi znakovi na cestama te oprema i signalizacija u zoni obuhvata. Analiza je, piše u prometnom elaboratu, provedena snimanjem zahvaćenih prometnica.

– U sklopu Elaborata izvršena je i analiza općeg stanja prometne infrastrukture cestovnog prometa s aspekta regulacije i organizacije prometnih tokova te s aspekta sigurnosti odvijanja prometa, stoji u dokumentu dostupnom u oglasniku javne nabave.

Promjena znakova i ‘crtanje’

Kako su pregledani prometni znakovi, oprema i signalizacija na zahvaćenim trasama te su provjereni osnovni geometrijski elementi pravaca, raskrižja i nogostupa moglo se utvrditi opće stanje. U skladu s rezultatima analize, predložena su tri rješenja – prilagodba vertikalne i horizontalne signalizacije te prometne opreme.

Trebalo bi zamijeniti vertikalnu signalizaciju, a određene znakove i ukloniti. Nadalje, na trasi DC 33 na mjesto jednog dijela postojećih znakova trebalo bi ugraditi nove. Uz to, odlučeno je da će se sa ceste ukloniti prometni znakovi žuto-zelene fluorescentne podloge, javlja Bauštela.hr.

I horizontalni znakovi uredit će se sukladno predloženom rješenju, dok će se ukloniti postojeći prijelaz i uskladiti s ostalim promjenama. Novi znakovi će se naravno postaviti tako da vozači dobiju pravovremenu i jasnu informaciju o eventualnim opasnostima ili ograničenjima na putu, što u trenutnom stanju očito nije sto posto tako.

Posao od 9 mjeseci

Sve navedeno, već smo napisali, izvest će odabrani ponuditelj tvrtka Pismorad sa zapada Hrvatske. Ugovorom su se obvezali da će ideju provesti u djelo u razdoblju od 9 mjeseci.Kako se može pronaći u sustavu javne nabave, za izvedbu posla odabrani su u lipnju, jer su bili jeftiniji od konkurencije, ali su i odgovarali po drugim kriterijima. Tako su prešli preostale četiri zainteresirane tvrtke, iako je svaka do jedne ponude posao bila spremna napraviti za prilično manje u odnosu na procjenu. Ovdje pogledajte koje ulice u širem centru Zagreba su dobile presvlaku.