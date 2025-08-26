Ovi dijelovi Dalmcije ostaju bez stuje

Građani nekoliko mjesta u Dalmaciji trebaju računati na prekide u opskrbi električnom energijom sutra, zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži i zamjene brojila. Radovi su zakazani u Splitu, Šolti, Lećevici, Zadru i Savaru, a trajanje varira ovisno o lokaciji.
Šolta
U Donjoj Krušici radovi na distributivnoj mreži (DV) bit će obavljeni od 08:00 do 16:00 sati.
Split
Više lokacija u Splitu zahvaćeno je planiranim radovima na zamjeni brojila:
- Zrinsko-Frankopanska 30, 32, 34 – od 08:30 do 14:00 sati
- Zrinsko-Frankopanska 64 – od 16:00 do 19:00 sati
- Poljička cesta 39 – od 08:00 do 11:00 sati
- Put Skalica 2, 4, 6, 8, 10 – od 08:30 do 14:00 sati
Lećevica
Na ulicama Kladnjice, Divojevići i Čvrljevo planirani su radovi na DV od 09:00 do 13:00 sati.
Zadar i okolica
U Zadru se planirani radovi provode na sljedećim lokacijama:
- Ulica Ante Rudana, auto servis Torbarina, Svjet stakla – od 08:30 do 11:30 sati
- Pečenjara Paleka, benzinska pumpa Petrol, Odvodnja d.o.o. te ulica Hrvatskog Sabora od križanja s Zagrebačkom ulicom do benzinske pumpe Petrol
U Savaru je cijelo mjesto obuhvaćeno planiranim radovima od 10:00 do 13:00 sati.
Iz Elektroprivrede mole korisnike da se pripreme za prekid struje sutra, te savjetuju provjeru vlastitih lokacija ukoliko planiraju korištenje električnih uređaja u navedenim terminima.