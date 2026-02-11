Ove subote Valentinovo u Dugopolju postaje urnebesno: „Parazitska posla“ stiže u Dom kulture!

Ne propustite komediju 'Parazitska posla' u izvedbi popularnog Kazališta Moruzgva u subotu 14. veljače u Dugopolju!

Glumačka postava Kazališta Moruzgva ponovo gostuje u Domu kulture Dugopolje, gdje će odigrati predstavu koja govori o obiteljskim odnosima i svakodnevnim situacijama 'pod istim krovom.' Ova britka komedija donosi elemente duhovitih dijaloga, prepoznatljivih situacija i likova koji će publici istovremeno biti smiješni i bolno poznati.

Povratak starije kćeri iz Njemačke trebao je biti tek kratak posjet, no dnevni boravak vrlo brzo postaje ring u kojem se izmjenjuju optužbe, pasivna agresija, sendviči, kriptovalute i jedno krajnje upitno ljubavno partnerstvo. Majka Ankica pokušava balansirati između dviju kćeri koje se ne mogu dogovoriti ni oko jezika na kojem će se svađati, a situaciju dodatno zakomplicira šarmantni gost koji možda nije ono za što se predstavlja.

Autori ove predstave su Filip Jurjević i Vanja Jovanović, producentica je Ecija Ojdanić, u režiji Vanje Jovanović. U predstavi igraju: Nina Violić, Sanja Milardović, Zdenka Šustić i Karlo Bernik.

Provedite valentinovsku večer uz komediju 'Parazitska posla' ovu subotu u Domu kulture u Dugopolju s početkom u 20:00 h. Predstava je namijenjena starijima od 16 godina. Ulaz je slobodan.

Detalje možete provjeriti na službenim stranicama organizatora. https://narodna-knjiznica-dugopolje.hr/