Ove greške u kuhinji i profesionalci rade

U kuhinji često vladaju stroga pravila - što se smije, a što nikako ne bi trebalo raditi. Od načina čuvanja namirnica do održavanja posuđa, neprestano slušamo savjete i upozorenja stručnjaka, bake ili kulinarskih blogova. Ipak, postoje "pogreške" koje mnogi od nas rade, a koje zapravo i nisu tako strašne kako se čine.

Neke navike, poput pranja drvenih daski u perilici posuđa ili držanja začina pored štednjaka, u praksi ne donose katastrofalne posljedice - dapače, često nam olakšavaju svakodnevno kuhanje. The Kitchn je upitao nekoliko stručnjaka da otkriju koje su to kuhinjske "pogreške" zapravo sasvim prihvatljive, prenosi Index.

Držanje začina pokraj štednjaka

Iako toplina može skratiti rok trajanja začina, zbog čega se ne preporučuje držati ih blizu štednjaka, praktičnost ponekad pobjeđuje. To potvrđuje i Scott Schrader, stručnjak za čišćenje u tvrtki CottageCare. Njemu je važnije da su mu začini nadohvat ruke tijekom kuhanja nego rizik od kraćeg roka trajanja. "Iskreno, trošim ih dovoljno brzo da svježina nikada nije bila problem", kaže Schrader.

Pranje drvenih kuhača i daski u perilici posuđa

Drvo i perilica posuđa ne idu zajedno - ili možda ipak idu? Kuhar Thomas Odermatt ima drvenu kuhaču 10 godina koja je preživjela stotine ciklusa pranja u perilici. Priznaje da se to prvi put dogodilo slučajno, u žurbi, no kuhača je ujutro izašla neokrznuta. Sada je to uobičajena praksa, a sapun i voda neće uništiti ni vašu drvenu dasku za rezanje.

"Stari mitovi govore da se drvene daske ne smiju stavljati u vodu ili perilicu jer će se iskriviti i postati leglo bakterija", kaže Michael Williams, osnivač Michael's Cleaninga. "No, svoju drvenu dasku imam desetljećima i nikada nisam imao problema."

Njegova tehnika: namočite dasku u vodi i octu nekoliko minuta, a zatim operite sapunom i vodom. "To je dezinficira, učinkovito čisti i sprječava iskrivljavanje", objašnjava.

Kupovina kuhinjskih alata s jednom namjenom

Stručnjaci za organizaciju prostora često savjetuju da izbjegavamo alate koji služe samo jednoj svrsi, no neki od njih uistinu zaslužuju mjesto u našoj kuhinji. Primjer je preša za češnjak. Iako služi samo jednoj svrsi, radi je toliko dobro i često da je nezamjenjiva. Štedi vrijeme, a lako se pere u perilici posuđa. Naravno, češnjak se može kupiti već nasjeckan ili ga možete sami sjeckati, ali kada alat svoj jedini posao obavlja savršeno, opravdava svoje postojanje.

Korištenje sapuna na tavama od lijevanog željeza

Iako se vjeruje da sapun uništava zaštitni sloj na posuđu od lijevanog željeza, mnogi profesionalci ga koriste bez problema. Food blogerica Marissa Stevens svoju tavu redovito pere deterdžentom - i nema nikakvih problema.

"Sve dok je tava dobro osušena prije spremanja, ostaje u izvrsnom stanju. Znam da se to protivi mnogim vjerovanjima o lijevanom željezu, ali meni to funkcionira godinama", ističe Stevens.